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Минэкономразвития отметило заслуги Сергея Корнеева

Заместитель главы Ростуризма награжден благодарностью министра экономического развития РФ

В преддверии нового 2020 года заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев был награжден благодарностью министра экономического развития Российской Федерации за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности. Соответствующий приказ был подписан министром Максимом Орешкиным.

Напомним, что Сергей Корнеев является заместителем руководителя Ростуризма и курирует вопросы комплексного развития туризма с ноября 2014 года.

Добавим, что, помимо внутриведомственной деятельности, г-н Корнеев является организатором и координатором благотворительной акции «Весь мир – в подарок детям», за которую также был удостоен благодарности заместителя председателя правительства Ольги Голодец.

Данный проект направлен на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организацию для них туристических поездок и круизов.

«Акция «Весь мир – в подарок детям» – это важный механизм поддержки и воспитания детей, а также обеспечения доступности туризма для всех категорий граждан.

Благодаря этой акции более двух тысяч детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отправились в поездки по России, где познакомились с историей, культурой и природой нашей страны», - сказано в благодарственном письме, направленном в адрес г-на Корнеева.