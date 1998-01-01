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09 января
Российские и зарубежные авиакомпании начинают облетать Иран и Ирак
Авиакомпании и эксперты комментируют последствия изменения и удлинения ближневосточных авиамаршрутов
Вчера Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, - сообщает АТОР. Данная рекомендация была опубликована после того, как вчера утром в районе аэропорта Тегерана произошло крушение самолета Boeing 737-800 «Украинских авиалиний». На борту лайнера, который выполнял рейс Тегеран - Киев, находилось 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. При этом точные причины катастрофы пока не называются.
В авиакомпании S7 Airlines уже сообщили, что ограничения затрагивают только рейс Новосибирск – Дубай. «В настоящее время идет разработка альтернативного маршрута», - сообщили в авиакомпании.
Специалисты «Уральских авиалиний» также изучают альтернативные варианты маршрутов. По некоторым данным, чартеры этой авиакомпании в Бахрейн уже летают по измененному маршруту - через Турцию, Иорданию и Саудовскую Аравию.
В авиакомпании «Россия» сообщили, что будут изменены три маршрута авиаперевозчика. Рейс из Внуково в Гоа (Индия) 8 января будет выполняться на 16 минут дольше.
Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург – Шарджа 9 января будет выполняться с дозаправкой в Сочи. Время в пути увеличится на 1 час 42 минуты. Выполняемый в этот же день рейс из Екатеринбурга в Шарджу станет дольше на 1 час 21 минуту.
В авиакомпании UTair рассказали, что рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут UTair: Махачкала - Джидда (Саудовская Аравия). UTair уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Рейс запланирован на 10 января.
Авиакомпания AZUR air с целью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов подготовила альтернативные маршруты, предполагающие изменение траекторий полётов из российских городов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки.
Перевозчик просит пассажиров с пониманием отнестись к возможным корректировкам времени вылета и уточнять актуальное расписание не ранее чем за сутки до вылета с помощью онлайн-табло на сайте авиакомпании.
По информации АТОР, иностранные авиакомпании также перестраивают свои маршруты для облета воздушных пространства Ирана и Ирака. Так, авиакомпания Malaysia Airlines сообщила на своем сайте, что не летает над воздушным пространством Ирака в рамках своих рейсов в/из Лондона, Джидды и Медины.
В облет Ирана теперь также выполняют рейсы такие авиакомпании, как Singapore Airlines, Korean Airlines, Thai Airways, China Airlines, Finnair, Norwegian. Авиакомпания Air France будет облетать Иран и Ирак.
Авиакомпания Qantas будет избегать воздушное пространство Ирана и Ирака. Ограничение затронет только рейс авиакомпании из Перта в Лондон. Его продолжительность увеличится на 40-50 минут. При этом перевозчику придется ограничить количество пассажиров на борту, чтобы увеличить количество топлива.
Американские авиавласти также дали рекомендации своим перевозчикам. Им рекомендуется облетать воздушные пространства над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
В наиболее сложной ситуации, по прогнозам ряда специалистов, окажутся Qatar Airways - значительное количество маршрутов этой авиакомпании в Европу пролегало над Ираном.
По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, «необходимость облета воздушного пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов приведет к увеличению расходов на топливо и, как следствие, росту цен на авиабилеты».
В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал в интервью нашему порталу: «Запрещать полеты в страны Персидского залива никто не будет. Просто будут введены ограничения на полеты над территорией Ирана. Самый востребованный перелет Москва – Дубай будет увеличен на 40 минут.
Ситуация затронет три направления: Эмираты, Оман и Катар, потому что до них добираться нужно через иранское воздушное пространство.
При этом все авиакомпании возьмут убытки на себя, никто повышать стоимости авиабилетов не будет, так что туристы никаких изменений и не заметят».
/TOURBUS.RU
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