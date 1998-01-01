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09 января
Музеи Петербурга ставят новые рекорды посещаемости
Эксперты обсуждают проблемы, возникающие в связи с рекордной востребованностью музейных комплексов Северной столицы
Огромные очереди в главные музейные комплексы города на Неве в минувшие новогодние выходные только подтвердили тенденцию высокого спроса на их услуги: по итогам 2019 года все основные объекты интереса города установили новые рекорды посещаемости.
Так, Исаакиевский собор в прошлом году принял более 4 млн гостей, Государственный музей-заповедник «Царское Село» и Эрмитаж – более 4,5 млн каждый, а ГМЗ «Петергоф» и вовсе около 6,2 посетителей. Если сложить вместе эти цифры, получается, что только в этих четырех музеях города на Неве в 2019 году людей побывало в 3,5 раза больше, чем живет в северной российской столице.
Однако если «Петергоф», куда гости в основном приезжают ради фонтанов и парков, еще имеет возможность наращивания потока туристов (в 2018-м, к примеру, там побывало 5,4 млн человек, из которых 40% - иностранцы), Эрмитаж, Исаакий и «Царское Село» фактически исчерпали возможности приема. В «Петергофе», к примеру, по словам его генерального директора Елены Кальницкой, часы работы музейного комплекса продлили на весь прошлый сезон до 21 часа, таким образом «растянув» поток туристов во времени.
А в Эрмитаже с начала 2020 года ведут онлайн-трансляцию очереди в музей, тем самым предоставляя гостям возможность выбрать более удачный момент для посещения. Как пояснил его генеральный директор Михаил Пиотровский, «собираемся решить вопросы с очередью и будем придумывать разные варианты – вплоть по введения сеансов специальных продаж билетов на выставки».
Однако самым «узким» местом в музейной сфере Петербурга по-прежнему остается «Царское Село». «Летний сезон 2019 года музей вновь работал в условиях сверхвостребованности, когда посетители вынуждены были подолгу стоять в очереди на вход в Екатерининский дворец, – признала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. - Самые востребованные объекты - Екатерининский парк, Екатерининский дворец и Агатовые комнаты».
При этом самый посещаемый объект, Янтарная комната, находящаяся в анфиладе Екатерининского дворца, физически не может принимать посетителей больше, чем сейчас, поскольку увеличение потока желающих ее увидеть ведет к негативным последствиям. «Мы не можем принять всех, кто хочет к нам попасть», – прямо говорит Ольга Таратынова. А если туда пускать всех, кто хочет, уникальное творение ждет печальный конец: Янтарная комната площадью в 100 кв. м в прямом смысле может быть «растоптана» толпами туристов.
По поручению Министерства культуры РФ музей продолжает разрабатывать новый алгоритм приема посетителей в 2020 году. Однако каким он будет и как станет решаться проблема пропускной способности Екатерининского дворца, пока неизвестно. Варианты обсуждаются: есть как сторонники увеличения времени работы музея, так и те, кто предлагает решать проблему с помощью введения четко работающей системы продаж электронных билетов.
Примеры есть: в Ватикане, в частности, есть вариант посещения «с первыми птицами», позволяющий войти в него уже в 6 часов утра. И этот вариант весьма востребован у гостей из КНР, которые привыкли вставать рано. Вместе с тем Ольга Таратынова полагает, что, если все билеты реализовывать через электронные каналы, а при входе покупатель будет предъявлять документ, это решит и проблему спекуляции, и проблему очередей.
По этому поводу глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высказывался уже не раз и однозначно. «Нужно точно определить, сколько посетителей может выдержать музей, чтобы всем было комфортно, - считает он. - Надо стремиться не к росту посещаемости, а к сохранению репутации».
А поскольку предельные параметры проходимости популярных питерских музеев, основанные на соображениях безопасности и комфорта, давно определены, остается лишь принять взвешенное решение о том, как правильно организовать в них доступ в тех пределах, которые не навредят уникальным произведениям искусства.
/TOURBUS.RU
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