Новости Дмитрий Медведев поручил до завтра оценить угрозы нашим туристам в ближневосточных странах Профессионалы туризма ожидают, какие решения могут быть приняты по результатам предложений по "обеспечение безопасности российских граждан"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов, - информирует «Интерфакс». Напомним, что в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство 3 января в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Вчера вечером, впрочем, президент США, а затем и иранские власти выступили с достаточно примирительными заявлениями, говорящими об окончании «горячей фазы» военного противостояния. "Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции Правительства РФ, направленным на обеспечение безопасности российских граждан. Доложите в срок до 9 января 2020 года", — поручил премьер. Кроме того, вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом произошедших там последних событий". Также вчера Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать для полетов (и транзитных в том числе) воздушное пространство Ирана, Ирака, а также воздушного пространства над Персидским и Оманским заливами. По оценке экспертов, это приведет к перестроению маршрутов воздушных судов, следующих в Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн и, возможно, на часть направлений ЮВА. По оценке экспертов, опрошенных АТОР, сейчас в Иране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или путешествующих в составе корпоративных мини-групп. В каникулярный период их число могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию, считают специалисты туррынка. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как возможный максимум, но, скорее всего, меньше этого количества. Между тем, пока что Ростуризм лишь рекомендовал российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов, а туристам – учитывать данную информацию при планировании своего путешествия. Как отмечают в РСТ, «соответственно, пока не появятся рекомендации МИД РФ о нежелательности поездок российских граждан в регион, у туроператоров нет оснований останавливать продажи туров в страны Персидского и Оманского заливов. Если туристы из-за опасений по поводу нестабильной обстановки начнут отказываться от поездок в страны Персидского залива, то, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, при аннуляции оплаченных поездок возврат денег будет проводиться в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями». Отметим также, что, по информации СМИ, власти Британии и США вчера посоветовали своим гражданам проявлять повышенную бдительность во время туристических поездок по таким направлениям, как ОАЭ, Оман и Турция. Кроме того, подтверждены рекомендации не посещать Иран, Ирак и Йемен. По подсчетам МИД Великобритании, в Арабских Эмиратах сейчас может находиться примерно 30 тыс. британских туристов, в Омане, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иране – еще не менее 20 тыс. Как сообщает РСТ, «для британского и американского турбизнеса с новыми заявлениями МИД ничего не изменилось – отказы клиентов от туров и переносы поездок решаются в штатном режиме. Пока не будет предупреждения о нежелательности поездок в ОАЭ или Оман, Бахрейн, другие направления в регионе, у туристов не будет возможности изменить свои приобретенные туры и авиабилеты без штрафов». Отметим, что, по данным Пограничной Службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехало 16 870 граждан РФ, в том числе с целью туризма 1 972 человека. /TOURBUS.RU

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