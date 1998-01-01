Новости В Пулково официально «открыли» небо Эксперты комментируют последствия введения с 1 января снятия ограничений «по седьмой степени свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний

«Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту Пулково вводится в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург сроком на пять лет», - такое сообщение появилось накануне новогодних праздников на сайте ведомства. «Пилотный проект «Санкт-Петербург – мировая культурная столица» позволит в полной мере реализовать колоссальный потенциал города и полноценно интегрироваться в глобальный рынок международного туризма, конкурируя с ведущими культурно-историческими центрами Европы и других регионов мира», – говорилось также в сообщении. а Как и предполагалось, «добро» Минтранса было получено на полеты в/из 30 стран, в 21 из которых перевозчики могут летать без ограничений. Соответственно, в Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, на Мальту, в Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Эстонию полеты по седьмой степени «свободы воздуха» можно будет организовывать на усмотрение перевозчиков. А вот остальные девять стран вошли в список Минтранса с ограничениями. Так, в Австрию, Чехию и Великобританию можно будет организовывать полеты из Пулково за исключением их столиц, в Болгарии летать только в Софию, в Германии исключены из списка доступных Берлин, Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен, в Испании – Барселона и Малага, в Италии – Рим и Милан, во Франции – Париж и Ницца, а на Кипре – Пафос и Ларнака. Комментируя решение Минтранса, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев подчеркнул, что «аэропорт первым в России получил седьмую свободу воздуха для иностранных авиакомпаний. Теперь, имея уникальные рыночные условия, они смогут активно развиваться в Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из Пулково и увеличения частот рейсов по существующим направлениям. Развитие туризма обеспечит экспорт туристических услуг на международный рынок, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а создание привлекательных условий для перевозчиков на авиационном рынке Петербурга является закономерным продолжением развития туриндустрии страны». По сообщению Минтранса, по итогам предварительных переговоров Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и некоторые другие перевозчики уже выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства из 22 стран. И хорошо то, что список из 30 разрешенных может быть дополнен, а количество потенциальных перевозчиков будет расти. Но… Во-первых, очевидно, что список Минтранса стал компромиссом между интересами города и российских перевозчиков. Поэтому, к примеру, в окончательный вариант не попала Греция, а в Германии под запрет попали сразу четыре крупных пересадочных узла. Во-вторых, не стоит ожидать, что уже завтра из Петербурга по десяткам зарубежных направлений полетят лоукостеры. Процесс это долгий, требующий получения допусков на конкретные маршруты, согласования расписания и условий обслуживания. А значит, реально заработать режим «открытого неба» в Петербурге сможет только с введением летнего расписания полетов 2020 года. Не говоря уже о том, что многое будут определять даже не направления, а цены и условия конкретного перелета. В-третьих, само себе получение допуска на выполнение полетов по тому или иному маршруту еще ничего не означает, поскольку примеров, когда такой допуск был получен, а полеты так и не начались, предостаточно. Как оценивают новость в сфере турбизнеса? Генеральный директор туроператора «Арт-Тревел» Мария Ушакова, к примеру, полагает, что «надо дождаться информации о каких-то конкретных маршрутах и ценах. Пока сказать что-то определенное по этому поводу сложно, поскольку непонятно, кто, как и по каким ценам будет летать на тех или иных направлениях». В свою очередь, руководитель представительства компании Ambotis Holidays Светлана Нестерова уверена, что непопадание Греции в заветный список «открытого неба» никак не скажется на направлении. «Перевозка по Греции сбалансирована, есть как чартеры, так и регулярные рейсы, и поэтому постановка дополнительных провозных емкостей может привести к негативным последствиям», - полагает она. В пример эксперт приводит лето 2014-го, когда из-за переизбытка предложений направление по-страшному «горело» и тур в Грецию продавали в Петербурге по цене от…15 тыс. рублей. Солидарна с ней и директор по развитию оператора Good Time Travel Вероника Самоха. «Если бы в Грецию из Петербурга полетели дешевые лоукостеры, часть туристов, возможно, и пересела бы на них, - считает она. – Однако уверена, что они подошли бы далеко не всем из тех, кто предпочитает там отдыхать». /TOURBUS.RU



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