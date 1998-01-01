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В новом году мы снова вместе!

Мы поздравляем читателей, коллег и друзей с наступающим Новым годом и говорим всем огромное спасибо!

Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Завершается еще один «непростой год» отечественного туризма — впрочем, когда они были для нас простыми!

По счастью, в этом году турбизнес не постигли новые крупные банкротства, которых все так опасались. Да и неожиданная гибель такого монстра мирового туризма, как Thomas Cook, нас, по счастью, практически не затронула.

В уходящем году новые рекорды поставила всеми любимая Турция, активно развивались российские маршруты, иностранные гости поехали к нам по новым электронным визам, к руководству Ростуризмом пришли новые молодые силы — все эти события не могут не вызывать оптимизма.

В новом 2020 году профессионалам туризма вновь предстоит много работать. А портал Tourbus.ru обещает весь год снабжать вас самой точной и оперативной туристической информацией, самыми правдивыми и компетентными мнениями экспертов.

И конечно, весь коллектив издательского дома «Турбизнес» будет, как уже два десятка лет, не покладая рук готовить для вас новые номера профессиональных журналов и тематических сборников и проведет множество В2В-фестивалей, workshop и других интересных и очень полезных деловых мероприятий.

С завтрашнего дня наш портал уходит на творческие каникулы, а вновь мы встретимся в вами в четверг 9 января 2020 года.

Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе, и до встречи в наступающем 2020 году!

Ваши ИД «Турбизнес» и портал Tourbus.ru



