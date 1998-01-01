Новости Накануне Нового года: итоги и прогнозы Мы завершаем публикацию мнений профессионалов отечественного туррынка, посвященных подведению итогов уходящего года и грядущим планам

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе: Уходящий год оказался для российского туристического рынка достаточно стабильным. Рынок не лихорадило. Ситуация со спросом была также прогнозируемой и стабильной. По прогнозам АТОР, в 2020 году будут актуальны три вектора развития туриндустрии. Первый вектор связан с классическим массовым туризмом, к которому относится семейный отдых и отдых в формате «все включено» по таким направлениям как Турция, Греция, Таиланд. В этом сегменте произойдет определенное перераспределение спроса – в пользу более бюджетных ракетных туров (за счет частичного ухода к туроператорам самостоятельных туристов, которые прежде относились к среднему сегменту) . В целом увеличение спроса в массовом сегменте ожидается, но не будет таким значительным, как в 2017 и 2018 гг. Второй вектор – это рост популярности пакетного предложения по немассовым направлениям. Все большему количеству туристов интересны пакеты на базе регулярной перевозки по зарубежным направлениям и регионам России, которые позиционируются как дорогие индивидуальные направления. Речь идет об индивидуализации запроса с сохранением цены на уровне или чуть выше уровня массового продукта. Об этом тренде говорят практически все крупные туроператоры. Это значит, что под такие предпочтения туристов будет формироваться больше турпродукта на GDS. Кроме того, вырастет и доля онлайн бронирований - все больше людей будет покупать туры как у онлайн-агрегаторов ракетных туров, так и на сайтах самих туроператоров. Эта тенденция не нова. Мы видим ее усиление на протяжении последних лет. Доля таких продаж постоянно увеличивается. Третий вектор – это перераспределение спроса в сторону более массовых направлений, поскольку там ниже цена продукта. Спрос на дорогие и экзотические направления снизился, и за счет этого и будет расти массовый сегмент. В 2020 году спрос в люксовом сегменте останется неизменным. Спрос в бюджетном сегменте немного подрастает и очень сильно продолжит проседать средний ценовой сегмент. Пресс-служба компании ANEX Tour: - В планах нашей компании открытие новых направлений: Дананг (Вьетнам), Сейшелы, комбинированные туры в регионе Фукуок (Вьетнам), прямые чартерные программы в Барселону из Уфы и Новосибирска. Также ANEX Tour планирует расширять региональное присутствие по уже имеющимся направлениям.

Заметно расширена география вылетов и в ОАЭ — добавлены семь новых городов вылета, таким образом, суммарно этой зимой мы будем летать в Дубай из 31 российского города. В этом году очень хорошо идут продажи туров на Шри-Ланку, поэтому было принято решение расширить географию вылетов и на этом направлении. Зимой к рейсам в Коломбо из Москвы и Екатеринбурга добавились рейсы из Санкт-Петербурга.

Запущены и продажи новых экскурсионных туров в Армению, в том числе на новые курорты – Дилижан и Джермук и горнолыжный курорт Цахкадзор, расширяем свое присутствие в странах Латинской Америки. - Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и PR компании «Магазин Путешествий»: В этом году мы стали делать экскурсионные программы по новым направлениям: Индия, Непал, Бутан, Китай, Марокко, Вьетнам, Иран, Южная Корея. Появились и наши уникальные маршруты, например, «Ингерманландия - прекрасная земля» (Копорье - Ивангород - Кингисепп – Гатчина).

В следующем году мы также планируем разработку новых программ и направлений.

Прогнозы на 2020 год делать достаточно сложно, но ожидаем повышения спроса на Крым в связи с открытием ж/д сообщения. Хотелось бы и положительного разрешения ситуации с Грузией, ждём в связи с этим положительной динамики и реализации своих намеченных проектов. Вероника Самоха, директор по развитию туроператора Good Time Travel: - Если объективно оценивать итоги 2019 года, можно с уверенностью говорить о том, что они лучше прошлогодних. Основных факторов, обеспечивших успех, на мой взгляд, два: относительная стабильность ситуации и сбалансированность на рынке туристических услуг, обеспечившая практическое отсутствие «горящих» предложений. Что касается выезда, здесь в лидерах, безусловно, Турция, однако и на других направлениях (таких, в частности, как Черногория и даже Греция) спрос нас порадовал. Есть, правда, один негативный нюанс: многие партнеры в странах Средиземноморья, к примеру, жалуются на то, что гости из России, раньше активно покупавшие экскурсии, теперь чаще всего ими не интересуются. И это понятно: у людей попросту на все не хватает денег. Поэтому такой популярностью и пользуются туры по системе «все включено»: люди хотят, заплатив один раз, больше почти ни на что не тратиться. Игорь Мазулов, глава группы компаний «Петротур»: - Результаты этого года можно считать вполне достойными, поскольку рост объемов зафиксирован как на выезде, так и на приеме и во внутреннем туризме. В частности, экскурсионная Европа в этом году прибавила в среднем около 25%. Увеличение спроса наблюдается практически по всем направлениям, но особенно хорошо реализовывались туры в Италию, Францию, Венгрию и некоторые другие страны. По некоторым из них отмечено и резкое увеличение интереса: продажи поездок в Норвегию, к примеру, у нас возросли в этом году почти вполовину. Если же говорить о внутреннем туризме в целом, прибавка в этом году составляет около 5%. К сожалению, продолжает снижаться количество «длинных» туров для детей, в то время как короткие (как правило – однодневные) поездки, напротив, в числе растут. Это напрямую связано с экономической ситуацией, поскольку такие поездки обходятся гораздо дешевле. Увы, но ситуация с детским туризмом остается сложной: сколько об этом ни говорят, но она выправляется мало. Елена Шахова, генеральный директор историко-культурного комплекса «Вятское» (Ярославская обл.): - Год был весьма насыщенным: открыты новый музей «Новый год — круглый год», музейная аптека, новый интерактивный ресторан, верёвочный парк. В Ярославле появился Музей новой хронологии — первый в России музей научной теории. Заключены побратимские соглашения с коммунами Сомюр-ан-Брионне (Франция), Дольчеакуа (Италия), ведутся аналогичные переговоры с представителями ряда стран, в первую очередь Болгарии. Вятское включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В будущем году готовится к открытию Музей часов (в бывшем здании ресторана), усадьба-музей Наумова в Рыбинске. Остальное пусть будет для туристов сюрпризом. /TOURBUS.RU Накануне Нового года: итоги и прогнозы - выпуск 1 Накануне Нового года: итоги и прогнозы - выпуск 2





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