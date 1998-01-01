Итальянский Рождественский фестиваль ждет гостей

В ближайшие выходные двор Музея Москвы превратится в празднично украшенную итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью и большой ёлкой

Представители Национального агентства по туризму Италии ENIT рассказали нашему порталу о том, что в преддверии Нового года, 28-29 декабря, в Музее Москвы впервые пройдет большой Итальянский Рождественский фестиваль.

Мероприятие будет организовано Генеральным консульством Италии в Москве при поддержке ENIT, Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры.

В интервью нашему корреспонденту Татьяна Божко, представитель отдела PR & Marketing Национального агентства по туризму Италии, рассказала: "У россиян особое трепетное отношение к Италии. Это подтверждают не только статистические показатели прибытий российских туристов в Италию, но и рекордное количество посетителей наших летних фестивалей GRAND ITALIA FEST, в течение трех лет проводимых нами в московском саду "Эрмитаж".

Сейчас в Италии готовятся к встрече Рождества и Нового года, а Рождество - это самый долгожданный и сказочный праздник, удивительное время волшебства, красоты и ожидания чуда. Нам очень хочется, чтобы москвичи и гости города разделили с нами эту чудесную рождественскую атмосферу, поэтому ENIT с удовольствием принимает участие в Итальянском Рождественском фестивале, организуемом Генеральным консульством Италии под патронатом посольства Италии в Москве, и приглашает всех друзей на праздник, который пройдет 28-29 декабря на территории Музея Москвы".

Со своей стороны, министр-советник посольства Италии в России Гуидо де Санктис добавил: "Раньше под Рождество и Новый год мы проводили рождественские базары, в этом же году мы полностью сменили формат, нас вдохновил успех, с которым прошёл проводившийся в июне в Аптекарском саду праздник в честь итальянского Дня Республики".

Фестиваль будет одной из главных городских новогодних площадок: там гости смогут купить или сделать сами подарки для близких и друзей, украшения для дома, выбрать изысканные угощения и продукты из Италии к праздничному столу, а также принять участие в насыщенной развлекательной программе для детей и взрослых и отправить поздравительные открытки по всему миру.

На главной сцене фестиваля выступят итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки. Гостей будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных итальянских персонажей и веселые волынщики.

Вход на фестиваль свободный с 11:00 до 22:00.

Расписание и программа Итальянского Рождественского фестиваля доступны на сайте www.christmas-italy.ru.

/TOURBUS.RU