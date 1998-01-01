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25 декабря
Турбизнес Петербурга остался доволен результатами года
В уходящем году выездной турпоток продемонстрировал завидную стабильность, а въездной поставил новый рекорд
Несмотря на разные «шероховатости», уходящий 2019 год представителей сферы туризма Петербурга порадовал: на выезде он продемонстрировал завидную стабильность и рост спроса почти по всем направлениям, а на въезде побил былые достижения.
В частности, Анжела Савченко, руководитель направления компании «Бон Тур», отмечает значительный рост интереса туристов к экскурсионным поездкам за границу. «У нас в этом году фиксируется прирост на уровне 30%, - говорит она. – Причем спрос растет по самым разным направлениям, включая даже «экзотику» (т. е. экскурсионные туры в Японию, Южную Корею и т. д.), круизы и другие турпродукты. Вполне можно говорить о том, что результаты работы и ситуация в целом гораздо лучше, чем в прошлом году».
По ее оценке, есть и рост интереса со стороны иностранцев к Петербургу. «Гостей из-за рубежа к нам стало приезжать заметно больше, причем речь идет о туристах с Запада, а не с Востока, - констатирует она. – Свою роль играет и введение электронных виз: приехавшие по ним иностранцы хотя и не являются «прямыми» клиентами турфирм, но все равно получают экскурсионное обслуживание, что выгодно и городу, и нам». А о том, что дела идут в гору, свидетельствует хотя бы тот факт, что в «Бон Тур» в этом году увеличили собственный парк автобусов, купив две новые машины.
По оценкам экспертов, на выезде дела идут хорошо не только на массовых направлениях, но и на других. Например, руководитель Swiss Travel Club Роман Перевертун подтверждает, что «год прошел вполне успешно».
«Особое внимание мы сейчас уделяем продвижению самых разнообразных активных летних туров в Швейцарию и другие страны, - говорит он. – Направление новое, но интерес к нему по объективным причинам растет, и есть уверенность в том, что уже в следующем сезоне продажи увеличатся».
Солидарна с тем, что выездной спрос есть не только на «пляжные» туры, и руководитель Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. «У нас по-прежнему высоким спросом пользуются языковые курсы на Мальте и в Великобритании, а также математические лагеря, которые в сезон мы организуем для клиентов в Финляндии и Болгарии», - констатирует она.
Несомненные успехи есть и на рынке морского круизного туризма. Стоит напомнить: по итогам навигации 2019-го только «Морской фасад» Петербурга принял 265 судозаходов и 647,7 тыс. пассажиров (+4% к 2018-му), а в 2020-м намерен нарастить объем (до 648 тыс.). Если к его показателям добавить и другие прибытия (а в Северной столице круизные лайнеры швартуются не только в «Морском фасаде», но и у некоторых набережных прямо в центре города), общее количество «морских» круизных туристов в Петербурге составляет около 700 тыс.
А если учесть, что четверть из них приходится на граждан Германии, 19% - на жителей США, а 10% - на подданных королевы Великобритании, готовых тратить в городе достаточно много, это нельзя не приветствовать.
«После получения Пулково 5-й и 7-й «свобод воздуха» и соответствующего расширения его маршрутной сети в сочетании с введенным в действие режимом электронных виз это может существенно увеличить число уникальных пассажиров круизов, которые Петербургу наиболее интересны», – считает коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов.
Как эти, так и другие специалисты петербургского рынка туризма уверены: 2019-й был для него удачным. Но всегда хочется еще большего…
/TOURBUS.RU
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