Дед Мороз получит новый дворец и авиасообщение со столицами

Участники пресс-тура, приуроченного к 20-летию открытия Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, узнали о планах по обновлению популярного туристического проекта

В канун Нового года состоялся пресс-тур в Великий Устюг, посвящённый 20-летию открытия «Вотчины Деда Мороза» - она была официально была открыта в 12 км от города 25 декабря 1999 года (общая площадь — 43 га). В минувшем году город на Сухоне посетили около 300 тыс. туристов (чуть менее 100 тыс. ночёвок), в нынешнем турпоток — около трети его составляют иностранцы - ожидается приблизительно на том же уровне.

В последние годы ХХ века город посещали не более 3 тыс. человек в год — таким образом, количество гостей выросло как минимум в сто раз, гостиничная инфраструктура города насчитывает сегодня 40 коллективных средств размещения (3 тыс. номеров). С регионом работают 12 туркомпаний.

За годы существования велиустюгского проект общий объём частных инвестиций в туристическую инфраструктуру города достигли 4 млрд рублей, его посетили почти 3 млн туристов из более чем 30 стран мира. Великий Устюг входит в топ-10 малых городов России и занимает первое место среди городов с лучшими условиями для новогоднего и рождественского отдыха.

Пик туристического сезона в Великом Устюге, где функционируют городская резиденция Деда Мороза, почта Деда Мороза и несколько музеев, приходится на день рождения главного сказочного персонажа русской зимы (18 ноября, средняя дата ледостава на Сухоне) и рождественско-новогодние праздники — в эти дни город посещает до 10 тыс. человек ежедневно, на этот период приходится до 90% годового турпотока.

Достижения, впрочем, не отменяют существующих проблем. Одна из главных - транспортное сообщение. В период высокого сезона в Великий Устюг назначается почти полтора десятка чартерных поездов (из Казани, Ижевска, Ярославля, Екатеринбурга и др.) - на железную дорогу приходится до 60% прибытий в город.

В остальное время регулярного железнодорожного сообщения с городом нет: туристы доезжают до станции Котлас Южный и далее следуют 60 км до Великого Устюга по очень плохой дороге. От Вологды столицу Деда Мороза отделяют 447 км — дорога постепенно реконструируется, но туристической инфраструктурой (бензоколонки, кафе, объекты показа) она пока явно обделена.

При этом стоимость великоустюгского турпродукта с каждым годом растёт: минимальная стоимость турпакета 2 дня/1 ночь в Великом Устюге составляет, 15 тысяч рублей плюс дорога еще 7-8 тысяч — это в нынешних экономических условиях слишком дорого.

«К концу 2020 года между Москвой, Санкт-Петербургом и Великим Устюгом должно быть открыто прямое авиасообщение. Ведутся интенсивные работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2 км, наладке нового навигационного оборудования, а также ремонту аэровокзального комплекса», – рассказал журналистам глава Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Общий объём финансирования работ составляет почти 985 млн рублей, 758 млн из которых – федеральные средства и 226 млн – региональные.

После реконструкции аэропорт Великого Устюга, в котором откроется и международный терминал, сможет принимать самолеты вместимостью до ста пассажиров.

«Безусловно, правы и те специалисты, говорят, что Вотчина Деда Мороза в существующем виде практически выработала свой туристический ресурс, и на федеральном уровне принято решение о её коренной реконструкции — новый дворец зимнего волшебника будет втрое просторнее нынешнего», - добавил г-н Осиповский.

Уже начата реконструкция существующего с 2009 года зоопарка Дела Мороза (филиала Московского зоопарка). Сегодня в нём содержится более 400 особей животных и птиц, в том числе редких, которые занесены в Красную Книгу.

Организаторам великоустюгского стоит подумать и о том, чем занимать туристов в другие времена года, особенно летом. Расширяет ассортимент существующих туристических программ знаменитое предприятие «Северная чернь» - с нынешнего года всем желающим предлагается мастер-класс по изготовлению серебряных изделий.

«Безусловно, не Дедом Морозом единым жив Великий Устюг, - считает зам. директора по развитию Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Анастасия Близнюк. - Необходима настоящая самого Великого Устюга и его окрестностей: ведь это потрясающей красоты купеческий город, с уникальной набережной и множеством старинных храмов, некоторые из которых и сегодня находятся в плачевном состоянии.

Многое сделано — недавно открыт Детский музейный центр, успешно работает и пользуется популярностью у туристов Музей ёлочной игрушки — в ближайшие годы он должен переехать в новое помещение.

Пользуется успехом у детей всех возрастов интерактивная программа «Старорусская школа» - можно и на мешке с горохом на коленях постоять, и на собственном опыте постичь, что такое розга... Но очевидно, что набравший популярность бренд нуждается в серьёзном обновлении».

/TOURBUS.RU