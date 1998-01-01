Новости Накануне Нового года: итоги и прогнозы Мы продолжаем публикацию мнений профессионалов отечественного туррынка, посвященных подведению итогов уходящего года и грядущим планам

Светлана Бешанова, PR-менеджер компании «Библио Глобус»: - В целом сезон-2019 можно смело назвать удачным. Самым популярным направлением для отдыха в этом году стала Россия. Абсолютными лидерами среди внутренних направлений у наших туристов являются Сочи и курорты Краснодарского края — Туапсе, Анапа, Геленджик. Доля продаж по данным направлениям в структуре продаж туроператора в 2019 году составляет более 40%. Наиболее востребованными зарубежными направлениями для летнего отдыха у нас стали Кипр, Турция, Греция, Тунис. В зимнем сезоне чаще всего бронируют туры на горнолыжные курорты России и Болгарии, дальнемагистральные пляжные направления: Таиланд, ОАЭ, Индия. Для горнолыжного отдыха абсолютным лидером стали российские горнолыжные курорты Красной Поляны. В зимнем сезоне направление было очень востребовано у наших туристов, спрос превысил прошлогодние показатели на 60%. В 2020 году туроператор планирует не только сохранить объемы предыдущего года, но и значительно их увеличить. Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации: - Общая ситуация на гостиничном рынке Петербурга такова: выручка отелей продолжает расти, а вот рентабельность объектов размещения из-за роста расходов на их содержание по объективным причинам падает. Что касается заполняемости отелей, при некотором увеличении числа гостей из-за рубежа заметно растет и количество проживающих в гостиницах россиян – и это безусловно, хорошо. Если же оценивать положение в гостиничном сегменте в целом, то ситуацию можно считать достаточно стабильной. И, с учетом появления в Петербурге и Ленинградской области электронных виз для иностранцев из ряда государств, а также грядущего введения режима «открытого неба», можно рассчитывать на дальнейший рост притока туристов. При этом одним из факторов, не способствующих развитию гостиничного сегмента, можно считать ограничения, введенные на период проведения в Петербурге матчей Евро-2020. Майя Ломидзе, исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР): - 2019 год оказался для туристической индустрии России годом без серьезных потрясений в виде природных катаклизмов или значимых банкротств игроков рынка, без особой турбулентности спроса. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, по всем видам туризма – внутреннему, выездному и въездному – в туроператорском сегменте зафиксирован рост продаж туров. Так, Россия прочно заняла место в топ-5 самых продаваемых направлений у ведущих туроператоров в высокий сезон. Доля туроператоров на внутреннем рынке, благодаря масштабированию технологий выездного туризма на внутренний, существенно возросла. Буквально три года назад такую долю туроператорских продаж на этих направлениях было сложно себе представить. Средняя стоимость туров в высокий сезон на Юг России составила 70-75 тыс. руб. на двоих на неделю в отель 3* с питанием «завтраки». Топ экскурсионных направлений в целом по году составили Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо, здесь прирост в целом по рынку – порядка 5%. Направлением номер один в российском выездном туризма по итогам 2019 года осталась Турция. За Турцией с большим отрывом в числе лидеров в выездном турпотоке в целом по году идут Таиланд, Италия, Испания, Греция, Кипр, Тунис. Игорь Каверзин, председатель комитета по туризму администрации Владимирской области: - В минувшем году мы открыли три туристско-информационных центра — в центре Владимира, на владимирском вокзале и в Суздале. Запустили рекламные ролики региона в поездах, следующих во Владимир. Издали уникальную, на мой взгляд, книгу легенд и мифов древнего Суздаля — она послужит основой для формирования нескольких интерактивных программ. В будущем году надеемся завершить работу над стратегией туристического развития региона до 2035 года. Продолжится формирование внутренних региональных радиальных маршрутов для туристов, путешествующих по нашей области, а также продвижение на туристических рынок новых, пока не слишком известных центров развития туризма — Гороховца и Киржача. Юлия Варпаховская, генеральный директор Единого центра водного туризма (ЕЦВТ): Судоходные компании, входящие в партнерство ЕЦВТ, завершили год довольно успешно: навигация характеризовалась, в частности, тем, что в этом году чаще стали кататься жители Петербурга. Это связано с открытием причала на Васильевском острове: появился трансфер из центра города туда и обратно, а также остановки в порту на нескольких водных маршрутах по Неве и Финскому заливу. А вот у иностранных туристов самым популярным маршрутом по-прежнему является City Cruise (экскурсия формата Hop-On Hop-Off с 5 остановками и аудиогидами на 6 языках). В 2020-м продолжим развивать скоростное сообщение: минувшим летом появилась скоростная линия в Кронштадт, а в планах – запуск маршрута в крепость Орешек. Кроме того, у нас большие планы на дальнейшее развитие причала в «Севкабель Порту» с созданием оттуда интересных тематических маршрутов, а также на расширение аудиогида на экскурсионных маршрутах: в 2020-м вместе с хинди экскурсии будут доступны уже на семи языках. Дмитрий Родионов, генеральный директор курорта «Ярославское взморье»: - В минувшем году, за который мы приняли около 30 тысяч туристов — в том числе к нашему причалу пришвартовалось 128 теплоходов - продолжалось улучшение инфраструктуры нашего курорта: построена травяная полоса аэродрома («бетонка» длиной 2200 м должна быть достроена в будущем году), в рамках комплексного развития территории завершена реконструкция дороги Рыбинск — Глебово. В ближайшее время в парк-отеле «Коприно» будет сдан в эксплуатацию новый номерной фонд – небольшие одноэтажные коттеджи-юниты, сдвоенные, каждая часть рассчитана на двух человек. Уже готовы три домика, а всего планируется построить около 20. Елена Субботина, глава ассоциации «Музеи Нижней Оки»: - Главный итог прошедшего года — это то, что мы сохранили всех партнёров, с которыми ранее работали — это по нынешним временам уже немало. Главная объективная проблема, с которой мы сталкиваемся, — обмеление реки Оки. Из-за этого в нынешнем сезоне недосчитались как минимум 10-15 теплоходов, а значит и 1-1,5 тысячи туристов. В настоящее время в России строится несколько теплоходов с небольшой осадкой, и наши надежды на увеличение турпотока в 2020 году связаны именно с ними. /TOURBUS.RU



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