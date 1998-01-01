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Первые поезда в Крым отправились из двух столиц/ В Венеции — новое наводнение/ Россиянин погиб после падения с шестого этажа на курорте Паттайя

Первые поезда в Крым отправились из двух столиц

Первый поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь в понедельник днем с Московского вокзала Северной столицы, 25 декабря он первым пересечет Керченский пролив по мосту, соединяющему материковую часть РФ с Крымом, и возобновит регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров.

Поезд, который рассчитан более чем на 600 пассажиров, преодолеет расстояние из Петербурга в Севастополь — 2471 километр — за 43,5 часа, пройдет через 9 областей, три города федерального значения, один край и одну республику.

Сегодня вечером в Симферополь отправится и первый поезд с Казанского вокзала Москвы. Путь длиной 2009 км займет 33 часа (ранее, когда состав шел по территории Украины, этот путь занимал лишь 22 часа).

Как отмечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на туроператоров, "Запуск поездов в Крым в зимнем сезоне на спросе не скажется, туроператоры ждут увеличения потока только в летний сезон. Крым не принадлежит к приоритетным новогодним направлениям. Россияне в это время ездят в Сочи, где хороший горнолыжный кластер, в Петербург, Москву, Великий Устюг, по Золотому кольцу и за границу".

В Венеции — новое наводнение

В Венеции второй день подряд поднимается уровень воды в каналах, затоплены улицы в центральной части города, сообщают итальянские СМИ.

Утром во вторник вода поднялась до максимального значения в 139 см, а затем начала отступать. В результате затопило 60% исторического центра города.

Подъем воды в Венеции ожидается и в Рождество — максимум до 120 см. Уровень воды в Венеции поднимается уже второй день подряд: в понедельник утром он поднялся на 144 см выше нормы.

Ранее крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Россиянин погиб после падения с шестого этажа на курорте Паттайя в Таиланде

Россиянин разбился насмерть, выпав с балкона шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя, сообщает газета The Nation.

«Ночью 24 декабря в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в кондоминиуме Acqua Condominium в районе Джомтьен на юге Паттайи. Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок, он упал с балкона шестого этажа и получил смертельные травмы головы», — пишет издание.

По свидетельству очевидцев, мужчина перед смертью с кем-то ссорился. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли это несчастный случай или убийство.

Как сообщает The Nation, тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для выявления точной причины смерти.

/TOURBUS.RU