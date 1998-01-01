Trip.com пришел в Россию

Крупный мировой онлайн-тревел холдинг Trip.com –Group сообщили нам в пресс-службе компании. Кроме Trip.com — одного из крупнейших в мире сайтов планирования путешествий, состав группы входят такие бренды как Skyscanner, TravelFusion, Ctrip, Qunar и др.

Trip.com позиционирует себя одним из ведущих онлайн-турагентств мира и предлагает скидки, акции и специальные предложения на различные виды туристических товаров и услуг. Trip.com представлен на 19 языках, а служба поддержки говорит на русском, английском, немецком, испанском, французском, корейском, китайском и японском. Число глобальных пользователей Trip.com в 2019 году составило более 400 миллионов человек. В компании работают свыше 30 тыс. сотрудников.

Как отмечают в пресс-службе, Trip.com предоставляет все виды туристических услуг и специализируется на бронировании отелей со скидками, дешевых авиабилетах, турпакетах, а также делится информацией о маршрутах и самых интересных уголках планеты. Путешественники могут выбирать из более чем 1,2 миллионов отелей, доступных для бронирования в двустах странах и регионах. На сайте представлены два миллиона уникальных маршрутов, которые соединяют более пяти тыс. городов по всему миру.

Среди преимуществ Trip.com в компании называют, глобальный охват и привлекательные цены.

Кроме того, это высокий уровень сервиса ( служба поддержки Trip.com говорит на русском и многих других языках, турист может связаться со службой поддержки по телефону, через электронную почту или напрямую в приложении, а, кроме того, а англоязычная служба поддержки доступна в любое время суток).

Наконец, еще одним преимуществом сервиса назвывают безопасность оплаты. «Защита данных — главный приоритет Trip.com. Платежные данные пользователей всегда защищены, вне зависимости от того, какой метод оплаты был выбран», - заверили в компании.

/TOURBUS.RU