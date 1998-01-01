В систему электронных виз будут вносить коррективы

Интерес к получению электронных виз в Петербург и Ленинградскую область в начале декабря несколько «притормозил»: по состоянию на середину месяца, такие разрешения получили свыше 60 тысяч граждан из 51 одной страны мира, а более 41 тыс. иностранцев возможностью въехать на территорию города и соседнего с ним региона РФ уже воспользовались, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как и раньше, лидерами по въезду остаются жители Эстонии, Латвии и Финляндии, за которыми с достаточно большим отрывом следуют граждане Германии и Франции. По всей вероятности, некоторое снижение интереса к электронным визам (а в течение первого месяца их действия профильный раздел сайта МИД РФ ежедневно получал около тысячи заявлений) вызвано и довольно существенным процентом «брака».

В частности, на состоявшемся недавно «круглом столе», посвященном вопросам комфортного и безопасного пребывания иностранных граждан в Петербурге, было заявлено о том, что уже зарегистрировано свыше 1500 нарушений по электронным визам, прямо связанных с неправильным заполнением паспортных данных, а еще более 50-ти касаются соблюдения сроков пребывания в России.

Как недавно заявлял по этому поводу депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, «такие случаи, к сожалению, не единичны и могут вести к имиджевому ущербу для города».

По разным оценкам, ситуация порой складывается не в нашу пользу: пригласив гостей, уже на пороге (т. е. в аэропорту, к примеру), мы говорим им «до свидания», поскольку они неправильно заполнили ту или иную графу в анкете.

«Все эти случаи надо тщательно фиксировать и на их основе как можно скорее делать выводы о том, как исправить ситуацию, чтобы не допускать подобных промахов в дальнейшем», - резюмировал депутат.



И похоже, обращения представителей власти, бизнеса и всех других заинтересованных лиц сыграли свою роль: по словам знакомых с ситуацией специалистов, уже в ближайшее время на сайте МИД РФ будут предприняты меры, позволяющие избежать ряда проблем, с которыми сталкиваются туристы при оформлении электронных виз.



В частности, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сообщила о том, что «речь идет о поэтапном сохранении полей с возможностью проверки заполненного бланка». Кроме того, с целью минимизации количества ошибок при выдаче электронных виз обсуждается вопрос добавления модуля для сканированного паспорта заявителя, а также специального калькулятора, позволяющего точно рассчитать время пребывания гостя на территории Петербурга и Ленобласти.

По оценке Анны Скобельцыной, генерального директора Русско-индийского информационного центра (РИИЦ), это было бы правильно. «Когда виза в Россию получается обычным способом, правильность данных в ней проверяется многократно и ошибки случаются редко, - констатировала она. – В случае электронной визы этого пока нет и ее нередко одобряют даже тогда, когда сведения внесены неверно. А на границе людей, порой без объяснения причин, просто «разворачивают».

Но если к заявлению будет приложена копия паспорта, всегда можно сверить данные в анкете и в оригинале документа. В свою очередь, визовый калькулятор наглядно бы показал, до какого времени действительна виза – и нарушений, соответственно, стало бы меньше.

Что касается последнего, начальник отдела иммиграционного контроля регионального ГУ МВД Сергей Муравьев сообщил, что срок действия визы все же может быть продлен. Однако происходить это может лишь в исключительных случаях. К примеру, когда иностранец не может покинуть территорию России по объективным причинам - в связи с болезнью или прохождением стационарного лечения.

/TOURBUS.RU