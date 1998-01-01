Петербург проиграл Москве в борьбе за «новогоднего» туриста

Снижение интереса организованных туристов к Петербургу есть - об этом заявляют представители компаний, которые заняты приемом как иностранных, так и «внутренних» туристов в городе на Неве. И хотя оценки размеров спада участники рынка называют разные, в среднем по внутреннему рынку его можно оценить в 5-15% к аналогичному прошлогоднему периоду, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Да, если в целом по уходящему году спада интереса к Петербургу нет, то в этот конкретный период он имеется, - говорит глава группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. – И со стороны «внутренних» туристов его можно оценивать на уровне в 20%. Причина происходящего комплексна и является следствием не столько стоимости туров в Петербург, сколько высокого уровня конкуренции за потенциального клиента между разными туристическими дестинациями».

По его мнению, Петербург проигрывает, в частности, Москве, за счет более активного продвижения и заманчивых предложений для туристов и экскурсантов.

«Одно только предложение бесплатного посещения более чем 80 музеев в новогодние выходные способно привлечь клиентов, - считает Игорь Мазулов. – К тому же Петербургу приходится конкурировать за туриста не только внутри страны, но и за ее пределами. Например, со столицами государств Балтии».

Согласна с такой оценкой ситуации и руководитель компании «Премьера» Марина Самородская. «Так как у нас есть офисы по приему туристов не только в Петербурге, но и в Москве, и в Казани, мы видим прирост числа туристов на этих направлениях в то время, как в северную столицу россияне на новогодние праздники едут в меньшем, по сравнению с прошлым годом, количестве, - отмечает она. – В этом году Петербург украшен намного скромнее, чем Москва и Казань - выручает разве что ярмарка на Манежной площади. А люди хотят праздника».

По ее словам, «не поехали» к нам в гости и те, кто побывал в прошлом году: столкнувшись тогда с проблемой неубранных улиц и плохим освещением, в этот раз они предпочли другие направления.

Впрочем, другие эксперты по отношению к Петербургу не так критичны. Например, коммерческий директор компании «Прогулки» Павел Киселев отмечает, «что у нас особого спада, по сравнению с прошлым годом, незаметно – примерно на том же уровне».

Другие опрошенные все же соглашаются: некое снижение интереса к городу на Неве со стороны, в первую очередь, «внутренних» организованных туристов, имеется. «Тут сказываются и погода, и растущая конкуренция, и даже стереотипы, - говорят они. – Не секрет, что многие по-прежнему твердо убеждены, что лучшее время для поездок в Петербург – белые ночи. А что делать в нашем городе в пору, когда ни зимы, ни лета, они подчас представляют мало».

К тому же и основные продвиженческие усилия Петербурга сейчас ориентированы как раз за пределы страны, а не внутри ее.

По оценкам специалистов, сказываются и перспективы проведения в Петербурге матчей Евро-2020. И хотя это, конечно, не такой большой праздник футбола, как ЧМ-2018, Северную столицу снова может ждать «наводнение» из болельщиков, которые уже сейчас отменяют свои поездки в город на Неве в пользу будущих летних.

Итоги новогодних выходных пока, конечно, оценить довольно сложно. Но можно с изрядной долей уверенности предположить: количество иностранцев за счет «пользователей» электронных виз в Петербурге, скорее всего, заметно вырастет. А вот россиян, видимо, станет меньше.

/TOURBUS.RU