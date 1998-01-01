Новости Накануне Нового года: итоги и прогнозы Мы начинаем публикацию мнений ведущих экспертов отечественного туррынка, посвященных подведению итогов уходящего года и грядущим планам

Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия»: - Уходящий 2019 год стал очередным успешным периодом в жизни компании. По итогам 2019-го туроператор достиг планку в 1,414 млн туристов, отправленных на отдых. Что касается планов на будущее, то они амбициозны — мы объявили о готовности отправить в 2020 году на отдых рекордные три миллиона туристов. Конечно, такое увеличение объема связано с расширением географии вылетов из регионов, а также появлением новых направлений отдыха - их число в 2020 году достигнет 52 стран.

Туроператор продолжает развивать свои уникальные концепции отдыха. Так, внимание туристов и агентов уже привлекла новинка 2020 года - концепция SMART, или «умный подход к отдыху». - Ирина Серганова, генеральный директор компании Quinta Tour: 2019 год был достаточно успешным для нашей компании. Мы увидели рост продаж по авторским турам и групповым турам в такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, страны Ближнего Востока, Япония. Хороший результат показал и отдел по работе с корпоративными клиентами. Кирилл Соколов, исполнительный директор компании «Невские сезоны»: - Рост внутреннего турпотока в Петербург, по сравнению с 2017-м, в этом году составил около 8%, однако при этом продолжается тенденция к сокращению длительности пребывания туристов в Петербурге. На въездном европейском рынке наш рост достигает 10%, а некоторые рынки показывают и более бурный (например, Польша и Болгария). Это же можно сказать и относительно государств Юго-Восточной Азии – по ним рост объемов въезда достигает 20%. При этом основной проблемой на приеме для Петербурга является взаимодействие с объектами интереса: наиболее популярные у туристов музеи города трещат по швам от наплыва посетителей. Главные музеи Петербурга работают на пределе возможностей, и эту проблему, с учетом дальнейшего вероятного роста турпотока, надо решать в первую очередь. Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русский Экспресс»: - 2019 год был для холдинга "Русский Экспресс" годом большой активности и бурного развития. «Русский Экспресс» вырос и количественно, мы фиксируем рост продаж и рост по прибыли. Холдинг также увеличился территориально: дочерняя компания открылась в Казахстане, на очереди – офис в Беларуси. В России офисы «Русского Экспресса» в текущем году появились в Казани, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Мощно и активно заработал созданный в январе департамент FIT, в феврале стартовало полноценное динамическое пакетирование на базе платформы «Онлайн Экспресс». В целом большинство из тех планов, что стояли перед холдингом, реализовать удалось. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор ART Tour: - 2019 год был вполне успешным, по многим направлениям мы показали уверенный рост. А в 2020 году при отсутствии внешних дестабилизирующих факторов политического, природного и экономического характера мы видим уверенную и позитивную перспективу роста. Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков (С.-Петербург): - В целом год не запомнился особенными взлетами и падениями: все было довольно стабильно. Турпоток в Петербург в основном увеличивается за счет групп из Китая, но при этом нагрузка на инфраструктуру растет, а отдачи в городской бюджет нет. И происходящее, на мой взгляд, постепенно отпугивает тех, кого принято называть «цивилизованными туристами» (т. е. представителей Европы, США и Канады). Ведь многие не хотят оказаться рядом с неуправляемой толпой, которая дерется за вход в музей, не желая стоять в очереди. Увы, но отсутствие четких правил и законов в целом отпугивает многих и снижает поток тех, кто действительно готов тратить деньги в России. А количество в данном случае не переходит в качество. /TOURBUS.RU



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