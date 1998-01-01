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В Ярославле открывается музей "скандальной" исторической гипотезы

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвящённая предновогодним проектам историко-культурного комплекса «Вятское»

Как узнали журналисты в ходе пресс-конференции в Москве, в последние выходные уходящего года в Ярославле в исторической усадьбе князя И.А. Куракина на Волжской набережной откроется Музей «новой хронологии», сообщает наш корреспондент.

Создатели музея — первого в России музея научной гипотезы - представляют его как уникальный научно-культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами.

В залах музея можно будет познакомится с мировой историей, воссозданной основателями теории «новой хронологии» Анатолием Фоменко и Глебом Носовским. Посетителям предлагается узнать альтернативную версию истории, прочесть ранее неизвестные страницы истории и переосмыслить знания, полученные в школе и университете.

«Основа нашей теории — чисто математический подход к исторической науке, ведь не секрет, что то, что написано о том или ином событии в исторических источниках, нередко противоречит тому, что говорит о них, например, астрономия, - считает профессор МГУ Анатолий Фоменко. - На это обращали внимание многие учёные, начиная с Исаака Ньютона».

«Нашу теорию мы изложили в более чем пяти десятках книг, с их содержанием можно будет ознакомиться в специальном центре при музее, - добавил кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Глеб Носовский. - К сожалению, вокруг нашей теории появляется все больше не имеющих никакого отношения к науке спекуляций, которые представляют её в неверном свете».

Никаких экспонатов в общепринятом смысле в Музее «новой хронологии» не будет: основным и единственным экспонатом трёх этажей музея станут не экспонаты материальной культуры, а проиллюстрированная на самом современном техническом уровне научная теория.

«Известно, что теория новой хронологии имеет как активных сторонников, так и не менее яростных противников, - говорит генеральный директор историко-культурного комплекса «Вятское» Елена Шахова. - Но, как известно, без альтернативных, иногда крайне альтернативных точек зрения не бывает движения вперёд — пусть люди думают, изучают делают собственные выводы. Кроме того, следует заметить, что новый музей находится на набережной, рядом с памятником Некрасову. То есть на границе той зоны, которая активно посещается туристами, в первую очередь пассажирами круизных теплоходов.

И есть все основания надеяться, что новый музей привлечёт в Ярославль новых гостей».

На следующий день в залах ярославского Музея современного искусства «Дом муз» также откроется выставка работ выдающихся отечественных художников и скульпторов Российской академии художеств, посвященных теме Великой Отечественной войны. Посещение выставки в течение всего 2020 года будет бесплатным.

/TOURBUS.RU



