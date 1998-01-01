Новости Деловые туристы назвали свои приоритеты при выборе бизнес-отеля Эксперты комментируют опубликованный на днях "Корпоративный рейтинг российских отелей"

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб», проанализировав оценки и отзывы, оставленные сотрудниками крупнейших компаний, составили «Корпоративный рейтинг отелей», определив лучшие гостиницы России, - cообщает наш петербургский корреспондент. «Внедрение корпоративных рейтингов отелей стало еще одним шагом на пути к кастомизации сервиса для деловых путешественников, – считает Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Теперь, выбирая отель для командировки, так же как и при индивидуальных поездках, они могут ориентироваться на комментарии и отзывы таких же бизнес-туристов с аналогичными интересами, запросами и ожиданиями». Как показало исследование, при выборе отеля деловыми путешественниками для них наиболее важны такие критерии, как комфорт, чистота, расположение, качество завтрака и скорость wi-fi, а также наличие рабочего стола и розеток для ноутбука. Принципиально важными вопросами деловые люди считают скорость заселения и отсутствие ожидания проверки номера при выселении, а среди значимых плюсов они называют наличие питьевой воды, чайника, утюга или гладильной комнаты. Кроме того, проводя много времени в командировках, такие путешественники требовательны и к таким качествам персонала, как приветливость и отзывчивость сотрудников индустрии гостеприимства. Что касается претензий, наиболее часто встречаются жалобы на недостаточную частоту и качество уборки (17%), качество еды и обслуживания в ресторане (15%), шумоизоляцию (13%). Также бизнес-туристы нередко сталкивались с низкой температурой в номере, отсутствием горячей воды, плесенью или запахом канализации. Кроме того, часто бизнес-туристы подчеркивали, что начало завтрака в 7 утра - это слишком поздно. И давали высокую оценку качеству упакованного завтрака, который персонал отеля предоставлял им с собой. «Командированным важно видеть отзывы коллег, побывавших в отелях с деловыми целями, а не отзывы путешественников на TripAdvisor, так как требования к отелю во время бизнес-поездки и личного отдыха отличаются. В среднем мы получаем 10–15 отзывов в неделю и тщательно прорабатываем каждый из них. В случае негативных отзывов запрашиваем комментарии у отеля. Если же ситуация не отрабатывается и отрицательные отзывы приходят от наших сотрудников снова - такой отель попадает в black list и исключается из нашей гостиничной программы», - поделилась Кристина Родионова, менеджер по закупкам компании Bayer. Что касается «Корпоративного рейтинга отелей», согласно отзывам деловых путешественников, в России лучшим отелем уровня 5* стал «Crowne Plaza Уфа», который получил оценку в 4,95 балла (из 5 возможных). На втором месте оказался «Hyatt Regency Екатеринбург» с оценкой в 4,93, а на третьем - «Radisson Blu Олимпийский» в Москве (4,9 балла). В категории 4* среди российских отелей лидирует «Hilton Garden Inn Краснодар» (4,97), вторым стал «Park Inn by Radisson Волгоград» (4,96), а третьим - «Crowne Plaza Лиговский» (Петербург) с оценкой в 4,95 балла. Среди отелей 3* самые высокие оценки деловых путешественников получили отель «Hampton by Hilton Самара» (4,96), «Ibis Краснодар Центр» (4,9) и «Hilton Garden Inn Красноярск» (4,76). За рубежом самые высокие оценки из объектов размещения получили четырехзвездочный отель Seitner Hof, расположенный в 15 минутах езды от центра Мюнхена, Mandarin Oriental (5*) в Сингапуре, а также Renaissance Minsk. В Петербурге выбор деловых путешественников оказался таким: первое место они отдали отелю «Crown Plaza Лиговский» (4,95 балла), на втором месте по популярности с оценкой в 4,91 оказалась гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр», а замыкает топ-3 отелей города на Неве с самыми высокими оценками деловых путешественников пятизвездочная гостиница «Коринтия Санкт-Петербург» с показателем в 4,81 балла. /TOURBUS.RU

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