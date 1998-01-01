Новости Российские авиакомпании просят допуски в ЮАР, Таиланд, Германию, Италию и Индию Стали известны новые маршруты, по которым собираются летать в новом году ведущие отечественные перевозчики

Целый ряд российских компаний запросил допуски по новым направлениям, которые могут быть интересны туристическому бизнесу. И в основном речь идет о регулярных рейсах, - сообщает наш корреспондент. Так, «Аэрофлот» запросил допуск Росавиации на регулярные рейсы Москва – Йоханнесбург: речь идет о праве на выполнение одного рейса в неделю по маршруту, который в настоящее время для России является абсолютной новинкой, поскольку прямого и регулярного авиасообщения между РФ и ЮАР в настоящее время нет. Кроме того, «Аэрофлот» просит допуск и на выполнение ряда чартерных программ в Испанию. В их числе – маршрут из Москвы в Виторию (город на севере Испании, административная столица провинции Алава), куда компания хотела бы летать до трех раз в неделю. В свою очередь, «дочка» «Аэрофлота» лоукостер «Победа» запросил допуски Росавиации к регулярным рейсам из ряда городов Сибири в Таиланд. В частности, речь идет о выполнении рейсов из Красноярска, Новосибирска и Иркутска в Бангкок и на Пхукет с частотой до четырех раз в неделю, а также на обслуживание маршрута Омск – Пхукет. При этом стоит подчеркнуть, что ранее «Победа» на выполнение таких «отпускных» рейсов не претендовала и ее появление на рынке перевозок в Таиланд (в том случае, если будет получен допуск) может привести к существенному перераспределению турпотока в «воздухе».

Однако это не все. «Победа», похоже, начала массированное «наступление» на чартерных направлениях, поскольку, кроме допусков из Москвы на полеты в три немецких города (Нюрнберг, Бремен и Падерборн), низкобюджетный перевозчик просит Росавиацию разрешить ему летать до семи раз в неделю в Ханью (Крит). А летом 2020-го «Победа» намерена серьезно расшить географию полетов из Москвы в Италию, поскольку в спектр ее интересов попали Верона, Генуя, Бари, Триест, Римини, Палермо, Тревизо, Бергамо и Рим. Впрочем, хотят расширить маршрутные сети и другие перевозчики. Так, авиакомпания «ИрАэро» запросила допуски к регулярным рейсам из России в Великобританию и Индию. Причем из Москвы, подмосковного Жуковского и Самары в английский Бирмингем перевозчик хочет выполнять рейсы с частотой до 4 раз в неделю. Кроме того, из этих же городов запрошены разрешения на полеты в Амритсар (штат Пенджаб, Индия), а из Петербурга «ИрАэро» хотела бы летать в китайские Хэфей, Инчуань и Ланчжоу. Что касается уже полученных разрешений, с 29 декабря 2019 года из международного аэропорта Сочи авиакомпания iFly приступит к выполнению рейсов по направлению Сочи – Шэньчжэнь. Рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям по 26 января 2020 года, а обслуживать их будут авиалайнеры Airbus А330-200 вместимостью 341 пассажир. Стоит подчеркнуть: получение допусков само по себе вовсе не означает начала полетов, так как организаторам рейсов еще предстоит договариваться об их частоте и условиях обслуживания воздушных судов. Вместе с тем 2020-й обещает стать на новинки очень урожайным: не стоит забывать, что вскоре к запрашиваемым допускам могут прибавиться и десятки новых рейсов из Петербурга, выполняемых в режиме «открытого неба». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка