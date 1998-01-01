Новости Спрос на новогоднюю Москву превысил все прогнозы Эксперты обсуждают, насколько востребованы в этом сезоне новогодние и рождественские турпоездки в российскую столицу

Гостиницы Москвы загружены на Новый год почти на 100%, при этом часть экскурсионных праздничных групп стала приезжать в столицу уже в середине декабря, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Дешевые и полупустые гостиницы в Москве на Новый год – это уже легенда. Места загружены практически на сто процентов. В этом году новогодние заезды экскурсионных групп в Москву начались раньше прошлогодних – уже с середины декабря. Это помогает турбизнесу равномернее распределить загрузку гостиниц, гидов и автобусов", — рассказала она. Г-жа Тюрина уточнила, что интерес к новогодней Москве вырос в связи с фестивалем "Путешествие в Рождество", который проходит с 13 декабря по 12 января. Он включает в себя бесплатные уличные шоу и ледовые театры, керлинг, хоккейные турниры, рождественские угощенья из разных стран и другое. "Год назад большинство туристов приехали в январе, а сейчас есть четкое разделение турпотока на две почти равные части – декабрьские и январские заезды. Некоторые туроператоры отмечают прирост по зимним праздничным заездам до 50%", — отметила она. Эксперт также добавила, что туристы в этом году хотят больше свободных дней в Москве. "Туроператоры пока продают пакеты с минимальным набором экскурсий – по паркам, усадьбам, ВДНХ. В то же время, Москву не впервые красиво украшают к Новому году, людям хочется просто погулять по праздничному городу", — заключила она. В то же время заместитель генерального директора компании «Роза ветров» Елена Савченко, которую цитирует РСТ, оценила объемы новогодних и каникулярных туров в Москву на уровне прошлого года. Программы подорожали примерно на 10% за счет изменения стоимости некоторых услуг в пакете. «Все продается ровно. По стандартному сборнику, скорее всего, выйдем на прошлогодние показатели, по школьникам возможно небольшое снижение. Сборник практически закрыт, а в детских группах места еще найдутся», – заметила она. Г-жа Савченко уточнила, что продолжительность туров сокращается. Если раньше туристы, особенно из дальних регионов, приезжали на 7-10 дней, то сейчас туры на 5-7 дней считаются длительными. Рождественских заездов больше, чем до Нового года. Наконец, Елена Агашкова, руководитель отдела Европы UTS Russia, в беседе с нашим корреспондентом рассказала: «Спрос на новогоднюю Москву увеличивается ежегодно, при этом со стороны иностранных гостей пик приходится на период после европейского Рождества. Гости начинают заезжать числа с 27, празднуют здесь Новый год и наслаждаются красотами нашего прекрасного города.

Есть и такие группы, которые приезжают примерно 2-го января и находятся здесь вплоть до русского Рождества. Помимо основных достопримечательностей они интересуются традициями празднования Рождества в нашей стране, просят показать украшенные к Рождеству церкви, с удовольствием гуляют по праздничным ярмаркам». /TOURBUS.RU





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