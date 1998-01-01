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Первый в России отель бренда ibis Styles открылся в Красной Поляне

Отель ibis Styles Krasnaya Polyana 4* на 78 номеров расположен на «Поляне 960» рядом с канатной дорогой

На курорте Красная Поляна открылся первый в России дизайнерский отель ibis Styles. Отель ibis Styles Krasnaya Polyana 4* стал не только новинкой курорта Красная Поляна, но и первым в России отелем под брендом ibis Styles французского гостиничного оператора Accor. Отель открылся на «Поляне 960» в шаговой доступности к канатной дороге курорта и предлагает своим гостям 78 комфортных номеров с прекрасными видами на горные вершины, а также сервисы, необходимые для семей с детьми и поклонников горнолыжного отдыха, - рассказали нам в пресс-службе курорта.



Новый отель ibis Styles, также, как и все отели бренда, следует главному девизу «Для тех, кто любит дизайн», поэтому оформлен в своем собственном уникальном стиле в направлении ретро-футуризма. Дизайн-проект разработан московским архитектурным бюро Studio SHOO специально для курорта Красная Поляна.

Арт-решения подготовлены в фиолетовых и желтых тонах и отсылают к стилю 80-х годов с его яркими акцентами.



Одним из главных преимуществ отеля является международный уровень сервиса, который соответствует высоким стандартам Accor. Помимо просторных номеров с большими окнами и видом на панорамы горных вершин в распоряжении гостей отеля ibis Styles ресторан «шведской линии» для завтраков, ресторан а-ля карт, лобби-бар, детский уголок и лыжная комната, оснащенная сушилкой для обуви.

Стометровая близость к подъемникам обеспечивает гостям отеля быстрый и удобный доступ к канатной дороге, которая доставит на горнолыжные трассы различного уровня.



В шаговой доступности для гостей находятся рестораны, пункт проката и ски-сервис, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны и детский клуб, а также развлечения для взрослых и детей – тюбинг на надувных «ватрушках», хаски-центр, парк Wonder Land и тир для стрельбы из лука.

Воспользовавшись канатной дорогой, гости за 30 минут смогут подняться на «Поляну 2200», где их ожидает большая территория развлечений с аттракционами и главная панорамная площадка.

Ранее в этом месяце на курорте открылась горнолыжная трасса «Панорама», которая стартует на «Поляне 2200» и финиширует на высоте 1460 м над уровнем моря.

Таким образом, зона катания на курорте Красная Поляна увеличилась на 2,5 км. Ранее лыжникам и сноубордистам были доступны только склоны на высоте более 2000 м над уровнем моря в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3, которые позволили курорту первым открыть горнолыжный сезон в Красной Поляне 6 декабря.

Также в новом зимнем сезоне ежедневно в горной долине Цирк-2 работает сноупарк с трамплинами, перилами и другими фигурами разного уровня сложности.

/TOURBUS.RU