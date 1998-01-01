|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 декабря
Первый в России отель бренда ibis Styles открылся в Красной Поляне
Отель ibis Styles Krasnaya Polyana 4* на 78 номеров расположен на «Поляне 960» рядом с канатной дорогой
На курорте Красная Поляна открылся первый в России дизайнерский отель ibis Styles. Отель ibis Styles Krasnaya Polyana 4* стал не только новинкой курорта Красная Поляна, но и первым в России отелем под брендом ibis Styles французского гостиничного оператора Accor. Отель открылся на «Поляне 960» в шаговой доступности к канатной дороге курорта и предлагает своим гостям 78 комфортных номеров с прекрасными видами на горные вершины, а также сервисы, необходимые для семей с детьми и поклонников горнолыжного отдыха, - рассказали нам в пресс-службе курорта.
Арт-решения подготовлены в фиолетовых и желтых тонах и отсылают к стилю 80-х годов с его яркими акцентами.
Стометровая близость к подъемникам обеспечивает гостям отеля быстрый и удобный доступ к канатной дороге, которая доставит на горнолыжные трассы различного уровня.
Воспользовавшись канатной дорогой, гости за 30 минут смогут подняться на «Поляну 2200», где их ожидает большая территория развлечений с аттракционами и главная панорамная площадка.
Ранее в этом месяце на курорте открылась горнолыжная трасса «Панорама», которая стартует на «Поляне 2200» и финиширует на высоте 1460 м над уровнем моря.
Таким образом, зона катания на курорте Красная Поляна увеличилась на 2,5 км. Ранее лыжникам и сноубордистам были доступны только склоны на высоте более 2000 м над уровнем моря в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3, которые позволили курорту первым открыть горнолыжный сезон в Красной Поляне 6 декабря.
Также в новом зимнем сезоне ежедневно в горной долине Цирк-2 работает сноупарк с трамплинами, перилами и другими фигурами разного уровня сложности.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72