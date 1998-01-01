Новости Новогодние продажи - первые итоги Ведущие эксперты рассказали о ходе продажах новогодних и рождественских туров в этом сезоне и об изменении спроса на популярных зимних направлениях

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР: - С новогодним спросом в этом году в этом году складывается «почти сенсационная картина. Вопреки общеэкономической ситуации наблюдается увеличение спроса на туры на новогодний период. При этом по оценке отдельных крупных игроков на некоторых массовых направлениях спрос вырос от 17 до 50% в годовом выражении. В этом году есть несколько интересных особенностей. Первая – россияне раньше определились с направлениями отдыха, вторая – снижение цен и рост спроса на массовых экзотических направлениях. И третье – Россия ворвалась в тройку наиболее запрашиваемых направлений в туроператорском сегменте. Если брать выезд и въезд, Россия конкурирует за второе место в продажах новогодних туров у туроператоров. Есть и еще одна «показательная особенность»: если в прошлом году общая картина продаж по популярным направлениям не была ясна до середины ноября, то в текущем году картина спроса практически сложилась уже к концу октября. В ТОП-10 самых востребованных выездных направлений в туроператорском сегменте вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия. На внутренних направлениях аиболее популярны на новый год Краснодарский край, Кавминводы и Крым. Средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тыс. рублей на пять дней без транспортных расходов с размещением в отеле 3* с завтраками. Пресс-служба ANEX Tour: - Рейсы на новогодние туры закрываются успешно, тенденции последних двух лет - в заблаговременности бронирования. Продажи на Новый год открылись летом и как показывает практика, лучшие предложения разбираются до ноября. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон»:

- Продажи туров на период новогодних праздников у нас шли хорошо, уже все распродано. Сейчас туристы запрашивают туры на январь месяц. Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия»: - Новогодние продажи перешли в свою завершающую стадию. У туристов еще есть возможность успеть оформить тур на новогодние каникулы, но надо учитывать, что для визовых стран, есть ограничения по срокам оформления. Поэтому если туристы не являются счастливыми обладателями Шенгена, мы рекомендуем обратить внимание на безвизовые направления. Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и PR «Магазин Путешествий»: - Новый год продается довольно успешно. По некоторым программам даже пришлось ставить дополнительные даты на заезды. Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус»: - Как и в прошлом году, самым популярным направлением, которое мы предлагаем на новогодние каникулы, остается Россия (Красная Поляна, Имеретинский курорт). Спрос на эти курорты среди российских направлений на новогодние праздники составляет более 95% процентов. Обширную новогоднюю программу предлагают во всех отелях и многих ресторанах Красной Поляны и Олимпийского парка. Продажи идут планомерно, без каких-либо всплесков и падений. Некоторые отели уже заполнены более чем на 50% (Сочи-Парк) и 70% (Горки-Город). И чем ближе праздники, тем выбор номеров и дат заездов становится меньше. Из зарубежных направлений «Библио-Глобуса» наибольшим спросом на новогодние праздники традиционно пользуются Таиланд, ОАЭ, Кипр, Турция и Индия. Ирина Серганова, генеральный директор «Квинта Тур»: - В основном все туры на НГ уже проданы, сейчас занимаемся выдачей документов туристам и бронируем какие-то последние пожелания. Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русский экспресс»: - Продажи новогодних туров идут активно. Большинство популярных дат уже продано, остались некоторые гарантированные туры, которые, думаю, реализуем уже на днях, продолжив работать по запросу. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор ART Tour: - Продажи новогодних туров идут в штатном режиме. Ожидаем традиционную "лихорадку последних предпраздничных дней" по нашим безвизовым направлениям.

Пресc-служба компании Biletix: - В наш рейтинг самых популярных внутренних новогодних направлений на период зимних каникул, по которым зафиксировано наибольшее количество бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми в возрасте до 15 лет, вошли Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград. Среди зарубежных направлений лидируют Дубай, Ереван, Милан, Инсбрук и Стамбул. 58% бронирований приходится на внутренние направления и 42% – на зарубежные. Как и в прошлом году, средняя продолжительность предположительных поездок на Новый год на данный момент составляет шесть дней. Однако, по сравнению с прошлым годом, глубина бронирования, то есть период до вылета, значительно выросла – с 27 дней в прошлом году до 76 дней в текущем. /TOURBUS.RU

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