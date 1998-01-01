Новости Рейсы из Новосибирска в Тель-Авив возобновятся после почти 20-летнего перерыва Новые рейсы а/к S7 будут осуществляться в рамках программы Министерства туризма Израиля по субсидированию полетов из регионов России

Как стало известно нашему порталу, авиакомпания S7 возобновит с весны будущего года прямые рейсы из Новосибирска в Тель-Авив после перерыва в 18 лет. Последний рейс по данному направлению был выполнен в 2001 году. Напомним, что рейсы по данному направлению были на долгие годы прекращены после трагедии, разыгравшейся над Черным морем 4 октября 2001 года. Тогда авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив—Новосибирск через 1 час 45 мин. после взлёта рухнул в Чёрное море. Все находившиеся на его борту 78 человек погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой, запущенной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся российско-украинских военных учений. Как сообщили нам в пресс-службе департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, новые рейсы будут осуществляться в рамках программы Министерства туризма Израиля по субсидированию полетов из городов, откуда как минимум с 2018 года прямые или чартерные перелеты в Тель-Авив не осуществлялись. Новый рейс Новосибирск-Тель-Авив будет запущен со 2 апреля 2020 года с частотой один раз в неделю – по четвергам. Билеты уже поступили в продажу во всех системах бронирования. «Мы очень рады, что к Новому году преподнесли сибирякам чудесный сюрприз. Вскоре жители Сибири смогут без пересадок долететь до Тель-Авива. Нам бы хотелось, чтобы такая возможность появилась и в других регионах, из которых пока нет прямого авиасообщения в Израиль. Приглашаем консолидаторов рейсов подавать заявки на нашу программу поддержки», - прокомментировал новость глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. Участие в программе доступно для тех компаний, которые осуществят первый полет в период действия программы – с 27 октября 2019 года по 24 октября 2020 года. При условии выполнения минимум одного рейса в неделю в течение 49 недель, министерство возместит компании-участнику сумму в размере €250 тыс.. В данный момент прямое авиасообщение в Тель-Авив осуществляется из шести городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того из Москвы с частотой 4 раза в неделю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям сейчас осуществляются полеты на курорт Эйлат на Красном море. Это самое большое разнообразие дней вылета в истории авиаперевозки из России в Эйлат. Всего в период с 8 сентября по 30 ноября 2019 года было выполнено 68 авиарейсов на этом направлении. В общей сложности, в аэропорт Рамон за этот период прибыло 11 434 гостя из РФ, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим также, что Израиль ежегодно бьет рекорды по въездному турпотоку, и 2019 год не стал исключением. С января по ноябрь 2019 г. Израиль посетили более 4,5 млн туристов со всего мира. Это на 12% больше рекордных показателей 2018 г. При этом за период с января по ноябрь Израиль посетили 370,7 тыс. российских туристов – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров). /TOURBUS.RU

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