В новом году на берегах Невы надеются избавиться от нелегальных гидов-иностранцев

По словам и.о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Петербурга Надежды Петровой, за 11 месяцев 2019 года в офисы этого учреждения обратилось около 180 тыс. туристов, из которых 95 тыс. были русскоговорящими, и более 86 тыс. - иностранцами, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.



Подводя итоги деятельности ГТИБ, Надежда Петрова сообщила о росте количества обратившихся в информационные офисы, по сравнению с 2018 годом, примерно на 2%, активной работе учреждения на внутреннем и международном рынках (в 2019-м СПб ГБУ «ГТИБ» приняло участие в 22 туристских выставках, включая 11 международных и 11 региональных), а также о расширении сети представительских офисов под брендом Visit Petersburg за рубежом.

Стоит напомнить, что в настоящее время таковые уже действуют в Париже, Гонконге, Тайбэе, Тегеране, Нью-Дели, Мумбаи, Лейпциге, Дубае, Римини и Токио, а 29 ноября с Национальным маркетинговым центром по туризму Visit Russia в Мадриде было подписано соглашение и об открытии нового офиса Visit Petersburg, который расположится в Барселоне.



«В настоящее время СПб ГБУ «ГТИБ» активно реализует и проекты, направленные на развитие внесезонного туризма, - подчеркнула Надежда Петрова. - Среди них можно выделить программу лояльности «Зимние дни», различные событийные и деловые мероприятия, проект «Петербург свадебный» и развитие других тематических направлений туристской отрасли».

Особое внимание в ГТИБ уделяют аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков: в настоящее время в Петербурге аккредитовано более 6 тыс. таких специалистов, что примерно вдвое больше, чем в Москве. И в этом году работа идет особенно активно: за 9 месяцев 2019 года сотрудниками ГТИБ обработано 1,2 тыс. заявлений на аккредитацию, а уже получили ее 1155 специалистов (861 гид-переводчик и 294 экскурсовода).

При этом в Петербурге краеугольным камнем их легитимной работы по-прежнему считают наличие у гида-переводчика российского гражданства и обязательное прохождение аттестации в регионе работы. «Гражданство - требование всех государств, где развит туризм: иностранец не может и не должен представлять нашу страну, – уверена Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков. – А аттестация тоже должна быть обязательной, причем «привязанной» к региону: гид, учившийся в Петербурге, не должен работать в Новгороде, а прошедший обучение в Казани - в Крыму».



И похоже, что длительная борьба за чистоту экскурсоводческих рядов, которая продолжается на протяжении уже пяти лет, в обозримом будущее завершится в пользу легальных аккредитованных специалистов.

17 декабря на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение его главы Дмитрия Медведева о внесении в Госдуму законопроекта, регулирующего деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Согласно документу, в случае принятия проекта такие услуги смогут оказывать только граждане России, прошедшие аттестацию и соответствующие ряду требований к образованию и стажу, а также к наличию профессиональных знаний и навыков. Что в Петербурге наверняка вызовет одобрение, поскольку проблема нелегальных гидов в сфере туризма в Северной столице стоит наиболее остро.

/TOURBUS.RU





