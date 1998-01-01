Бывший министр транспорта Максим Соколов будет курировать петербургский туризм

Кандидатура нового вице-губернатора вызвала при утверждении в Заксобрании Петербурга ряд вопросов, но проблем с его утверждением не было

В Петербурге сменился куратор сферы туризма: теперь отвечать за развитие этого и некоторых других направлений экономики города на Неве станет Максим Соколов, в последнее время работавший в правительстве России и одной из предпринимательских структур в области строительства, - сообщает наш коррепондент в Северной столице.

Важность момента подчеркнуло то, что кандидатуру Максима Соколова на утверждение депутатам Законодательного Собрания Петербурга представил сам губернатор города Александр Беглов.

«Это человек с огромным опытом государственной деятельности, которого вы все хорошо знаете, – сказал г-н Беглов. - Многие годы он работал на высоких постах в правительствах Петербурга и России, а при его непосредственном участии были реализованы многие крупные проекты в нашем городе».

При этом глава Петербурга выразил уверенность в том, что Максим Соколов быстро вольется в управленческую команду города и «станет нашим соратником в решении задач, которые стоят перед Петербургом».

И хотя кандидатура нового вице-губернатора вызвала при утверждении в ЗС Петербурга ряд вопросов, особых проблем с ее утверждением не было: «за» проголосовали 43 депутата, а только трое ее не одобрили (один воздержался, а двое проголосовали против).

Как и предполагалось, в правительстве Петербурга Максим Соколов будет решать целый спектр важных задач. В частности, станет курировать вопросы развития транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма: под его непосредственным управлением будут действовать комитеты по инвестициям, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, в зоне его ответственности окажется и комитет по развитию туризма, который ранее курировал вице-губернатор Олег Марков.

«Наш город нуждается в новом импульсе инвестиционного развития, нужно реализовать и много проектов в транспортной сфере, – заявил, представляя кандидатуру Максима Соколова на утверждение депутатам ЗС, губернатор города Александр Беглов. - Уверен, что он придаст ускорение этой работе. Мы также ожидаем и максимально полного раскрытия потенциала Петербурга как мирового туристического центра. Не сомневаюсь, что он вольется в команду: будем вместе трудиться над стратегическими направлениями».

Стоит напомнить, что бывший министр транспорта РФ Максим Соколов проработал в органах федеральной власти более пяти лет, однако фактически потерял должность после скандальной истории с перевозчиком «ВИМ-Авиа».

Тем не менее, его считают одним из наиболее опытных руководителей, способным реализовывать крупные стратегические проекты. И Петербургу такие, с учетом перспектив построения в нем транспортного хаба, очень нужны.

В правительстве Петербурга Максим Соколов будет выполнять обязанности, которые ранее частично относились к компетенции вице-губернаторов Эдуарда Батанова и Олега Маркова.

При этом новый-старый вице-губернатор долгое время (с начала 2000-х) уже работал в Смольном, а затем (с 2012-го) занимал должность министра транспорта РФ, на которой находился до лета 2018 года. Увы, но опыта развития сферы туризма у него до сих пор не было.

/TOURBUS.RU