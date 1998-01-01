Новости В наступающем году в Каталонии вырастет туристический налог Ранее отельеры Каталонии выступали против увеличения налога на проживание в гостинице

В Каталонии в 2020 году будут повышены налоги с туристов на проживание в отелях. "С помощью этих мер правительство Каталонии рассчитывает заработать дополнительно почти 21 млн евро уже в 2020 году. Представители правительства заявляют, что подобные налоги уже введены во многих городах Европы и не пугают туристов. При этом для Барселоны будет действовать повышенная ставка налога по сравнению с остальной территорией Каталонии", — сообщает издание Hosteltour. По данным издания, ставка налога в пятизвездочных отелях и кемпингах Барселоны вырастет с 2,25 до 3,5 евро в сутки, в четырехзвездочных – с 1,1 до 1,7 евро, в туристическом жилье ставка остается прежней – 2,25 евро. В других средствах размещения придется заплатить 1 евро вместо 0,65 в настоящее время. Сбор с туристов, прибывающих в Барселону на круизных лайнерах, вырастет с 2,25 до 3 евро для тех, кто проводит в городе более 12 часов, и с 0,65 до 1 евро для тех, кто прибывает менее чем на 12 часов. На остальной территории Каталонии ставка налога будет ниже. Так, в пятизвездочных отелях она вырастет с 2,25 до 3 евро, в четырехзвездочных – до 1,2 вместо 0,9 евро. Также на 10 евроцентов повысится посуточный налог при аренде туристического жилья – с 0,9 до 1 евро. В других средствах размещения налог вырастет с 0,45 до 0,60 евро. Для круизных туристов, прибывающих менее чем на 12 часов, впервые вводится налог в размере один евро, а для тех, кто прибывает на более длительный срок, он повышается с 2,25 до 3 евро. Как сообщал ранее «Интерфакс», отельеры Каталонии выступили против повышения туристического налога в регионе. По их мнению, он может привести к оттоку туристов в момент, когда у туристической отрасли и без того множество проблем, связанных с замедлением экономического роста в стране, «Брэкситом» в Великобритании и крахом туроператора Thomas Cook. Помимо Каталонии, туристический налог существует лишь в одной области Испании – на Балеарских островах. Отметим также, что ранее в этом году правительство Каталонии одобрило стратегический план развития туризма в испанском автономном сообществе, согласно которому поток туристов в автономию к 2022 году планируется довести до 21 млн человек. При этом средние расходы туристов к 2022 году планируется увеличить с 162 евро в день до 188 евро. "В целом план нацелен на то, чтобы туристический сектор вышел на комплексный уровень развития: смог преодолеть сезонность (не менее 37% туристов вне высокого сезона к 2022 году), усилить прием туристов во внутренних районах (не менее 10% от общего числа), осуществить дальнейшую диверсификацию туристического продукта, повысить конкурентоспособность туристической отрасли", — заявили в этой связи в региональном агентстве по туризму. /TOURBUS.RU

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