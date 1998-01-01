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Турагенты рассказали о самых частых форс-мажорах в своей работе

Cервис Ostrovok опросил более пятисот турагентов с целью выяснить основные причины их стрессовых ситуаций

Самым частым форс-мажором, с которым сталкиваются российские турагенты, оказалось изменение времени вылета или прилета авиарейса – об этом рассказали 59% респондентов, принявших участие в новом опросе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.

Целью опроса было выяснить, какие форс-мажоры происходят в работе турагентов чаще всего. Респондентами опроса стали более 500 туристических агентов из 80 городов России.

Второй проблемой, наиболее часто доставляющей неудобства турагентам, стал овербукинг в отеле – трудности с заселением гостей случались у 36% опрошенных.

Третьей самой частой неприятностью турагенты назвали недовольство туристов забронированным отелем – иметь дело с разочарованными клиентами доводилось 34% агентов.

Несколько реже профессионалы тревел-индустрии сталкиваются с отменами рейсов авиакомпанией – этот вариант ответа набрал 17% голосов.

В практике 8% турагентов были случаи, когда у туристов возникали проблемы при оформлении визы. Еще 5% респондентов оказывались в ситуациях, когда путешественники путали даты вылета.

Около 5% турагентов приходилось иметь дело с такими форс-мажорами, как природные катаклизмы и экстремальные погодные условия в месте назначения, 4% – с политической нестабильностью или беспорядками в месте назначения.

Как выяснилось, реже всего турагенты сталкиваются с ситуациями, когда путешественники теряют документы или багаж (по 3% опрошенных).

Помимо этого турагенты отмечали, что сложности в работе возникают, когда туристы хотят изменить даты запланированного тура или отказаться от поездки, забывают документы, не успевают оплатить забронированный тур в необходимые сроки.

/TOURBUS.RU