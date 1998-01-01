Новости "Русский Экспересс" занялся Бахрейном Эксперты комментируют растущую востребованность отдыха в самой маленькой стране арабского мира

По информации АТОР, российские операторы проявляют все больше интереса к маленькому Бахрейну, предлагающему отличные возможности для круглогодичного пляжного отдыха. Так, в этом месяце продажи пакетных туров в Бахрейн открыл туроператор «Русский Экспресс». Цены на пляжные туры в отели 5* с перелетом стартуют у оператора от 71 тыс. руб. на человека. Комментируя появление Бахрейна в ассортименте компании, в «Русском Экспрессе» подчеркивают, что в этом году фиксируют рост интереса к направлению, но, безусловно, Бахрейн нуждается в более активном продвижении – чем сейчас и занимаются туроператоры совместно с представительством по туризму этой страны. «Русский Экспресс» продвигает Бахрейн как пляжное направление, наравне с ОАЭ и другими странами Аравийского полуострова. «Мы уверены в большом потенциале этой небольшой страны. Туры в Бахрейн могут быть востребованы круглый год. Страна вряд ли может похвастаться богатой экскурсионной программой, зато пляжный отдых здесь отличный. Бахрейн изобилует зонами для купания. Пляжи песчаные и очень удобные для входа, что идеально для семейного отдыха с детьми. На данный момент «Русский Экспресс» предлагает размещение в девяти отелях Бахрейна, все они расположены в столице Манаме», – отмечают специалисты компании. «Еще один плюс направления в том, что Бахрейн – относительно светская страна. Население благодушно настроено по отношению к туристам. Практически повсеместно распространен и широко употребляется английский язык. Визу россиянам можно получить по прилете», – добавляют специалисты туроператора. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, страну за три квартала 2019 года посетили (при прямом перелете) 17376 граждан России, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Напомним также, что в прошлом зимнем сезоне в результате активного сотрудничества Управления по туризму Бахрейна и компании Coral Travel более 10 тыс. туристов из России посетили Бахрейн, воспользовавшись новой чартерной программой туроператора, которая осуществлялась с конца октября 2018-го по 13 мая этого года. Также в этом году на направление вышел оператор «TUI Россия». По словам шейха Халид бин Хумуд Аль Халифа, гендиректора Управления по туризму Бахрейна (BTEA), «мы помогаем туристам ближе познакомиться с богатой историей Бахрейна и его современными возможностями, что способствует продвижению туристических направлений в королевстве, а также увеличивает вклад туристического сектора в ВВП страны». Комментируя информацию о спросе и перспективах Бахрейна на российском рынке, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт-тур», сказал в беседе с нами: «Это хорошая интересная маленькая страна. Гостеприимная, с приятными отелями, в том числе и пляжными.

Перспективы направления хорошие, но необходимо больше бюджета для продвижения страны, больше ее В2В и B2C-рекламы». /TOURBUS.RU

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