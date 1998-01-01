Российские туристы полюбили Японию

Представители Японского национального офиса по туризму и Japan Airlines рассказали о причинах резкого роста российского турпотока на японские острова в уходящем году

Вчера в московском отеле The Ritz Carlton прошел предновогодний пресс-ланч, организованный представителями JNTO совместно с авиакомпаний Japan Airlines.

В начале встречи с журналистами директор московского представительства Японского национального офиса по туризму (JNTO) Айри Мотокура, рассказала, что туристический поток из России в Японию показал значительный рост: «Больше 111 тыс. российских туристов побывали в Японии в 2019 году. Это на 25% больше, чем в прошлом».

Три года назад мы открыли представительство JNTO в Москве. Вспоминая самое начало нашего пути в 2016 году нельзя не напомнить, что в том году в Японии побывало всего зарегистрировано 54,8 тыс. россиян».

Добавим, что по темпам роста турпотока в Японию за 11 месяцев Россия заняла третье место, пропустив вперёд лишь Великобританию (+27%) и Вьетнам (27,4%).

По мнению главы представительства, рост туристического потока связан, во-первых, с упрощением визового режима, вступившего в силу в январе 2017 года, а также с увеличением полетных программ. «Полетная программа стала лучше. Количество посадочных мест на прямые рейсы из России в Японию стало гораздо больше», — отметила г-жа Мотокура. Ожидается, как далее подчеркнула спикер, что в 2020 году число российско-японских рейсов вновь вырастет.

Как добавила г-жа Айри Мотокура, «мне звонят мои друзья и рассказывают о турпакетах из Токио во Владивосток на три дня и говорят, что они очень дешевые. Сейчас становится модным проводить уикенд в этом городе. Раньше же спросом преимущественно пользовались недельные программы в Москву или Санкт-Петербург».

По словам Маргариты Колобашкиной, заместителя начальника по региональным продажам и маркетингу Japan Airlines (JAL), с начала летнего сезона-2020 рейсы Japan Air и российского «Аэрофлота» в Японию будут выполняться из московского Шереметьево в токийский аэропорт Ханэда, который находится гораздо ближе к центру столицы, чем Нарита.

Рейсы из Москвы в Осаку будут выполнять четыре раза в неделю, рейсы из Владивостока в токийский аэропорт Нарита станут ежедневными. «Четыре авиакомпании будут летать из Владивостока в Японию пять раз в день», — заключилаа Айри Мотокура.

В свою очередь в ходе своей презентации вице-президент авиакомпании Japan Airlines (JAL) Такэши Кодама, заявил, что авиакомпания предлагает своим пассажирам два бесплатных внутренних перелета и шесть по специальным тарифам для тех, кто летит из Москвы в Токио.

Отметим, что средняя стоимость авиаперелета Москва – Токио – Москва составляет сейчас 30-36 тысяч рублей.

/TOURBUS.RU