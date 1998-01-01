Пулково поставило новый рекорд

18 декабря воздушная гавань города на Неве установила новый рекорд: с начала 2019 года она обслужила 19 млн пассажиров, тогда как в 2018-м год завершился на уровне 18,1 млн человек. И, с учетом возможности приема пассажиров по электронным визам, аэропорт Пулково намерен значительно увеличить пассажиропоток, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Участвуя в церемонии награждения 19-миллионного пассажира, Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы», подчеркнул, что в уходящем году маршрутную сеть Пулково пополнили 14 направлений полетов, он начал обслуживать три новые зарубежные авиакомпании и впервые принял самый высокотехнологичный авиалайнер Airbus A350.

«А электронные визы открыли новые возможности для авиапутешествий в Петербург для граждан 53 стран мира, – считает он. - Завершая год очередным рекордом, мы с уверенностью смотрим в будущее: Пулково продолжит развиваться как международный авиахаб».

В свою очередь, генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский подчеркнул, что «формирование мощного транспортного узла на базе аэропорта Пулково является одной из наиболее приоритетных задач. По итогам 2019 года авиакомпания, расширяя полетную программу и открывая новые направления, достигла хороших результатов работы на своей исторической родине, обслужив 6 млн человек. Это на 10%больше, чем годом ранее. И мы намерены не останавливаться на достигнутом».

По его словам, летом следующего года «Россия» планирует дважды значительно увеличить частоту рейсов по ключевым регулярным зарубежным туристическим направлениям, а также расширять программу внутренних перелетов из Петербурга. «Наращивая пассажиропоток за счет развития Петербурга в рамках собственной географии полетов, авиакомпания формирует устойчиво развивающийся транзитный узел как для российских пассажиров, так и для иностранных путешественников», – подчеркнул он.

Что касается чествования 19-миллионного пассажира «Пулково», то им стала Астрид Венкель, которая вылетала из Петербурга в Берлин рейсом авиакомпании «Россия». Путешественницу поздравили и вручили ей набор эксклюзивных подарков, а участники чествования смогли сделать фото с желтым котом МасКотом, символом и талисманом аэропорта Пулково, а также полакомиться конфетами ручной работы, бисквитными тортами и пирожными.

По результатам работы за 11 месяцев 2019-го Пулково обслужил 18,235 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат за аналогичный период 2018 года. При этом еще в мае этого года пассажиропоток аэропорта превысил проектную пропускную способность в 18 млн человек и вопрос о расширении приемных возможностей воздушной гавани Петербурга стоит ребром.

А поскольку в связи с введением режима «открытого неба» и электронных виз ожидается существенное увеличение пассажиропотока (к 2023 году он может достигнуть 25 млн человек и более), вопрос вполне актуален. При этом в Пулково уверены, что предпринимаемые уже сейчас меры по увеличению его пропускной способности позволят обслуживать до 23 млн человек в год в рамках существующей инфраструктуры.

/TOURBUS.RU