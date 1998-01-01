Смартфон становится конкурентом профессионального гида

Сорок четыре пешеходных туристических маршрута по историческому центру города теперь объединены в одном мобильном приложении «Петербург 24»: они доступны пользователям на интерактивной карте, где можно видеть собственное местоположение, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Маршруты разделены на пять групп (обзорные, тематические, необычные, «выпить-закусить», шоппинг), а приложение позволяет пользователю узнать время и дистанцию его прохождения и получить информацию о достопримечательностях, встречающихся по пути. Как пояснил сооснователь проекта Иван Сибаров, приложение рассчитано на тех индивидуальных туристов, которые привыкли самостоятельно гулять по городу и создавать маршрут по своему усмотрению.

По его словам, «каждый маршрут вручную прорисовывается при помощи интерактивной карты в административной части приложения, что позволяет вести туриста по максимально удобному пути».

При этом авторы проекта планируют уже в следующем году предоставить туристам в приложении более ста пешеходных маршрутов.

Однако уже сейчас пользователям доступны обзорные экскурсионные маршруты по разным частям исторического центра города (по Аптекарскому острову, «Дворцовый Петербург» или «Вокруг Пяти углов»), целый ряд тематических (в т. ч. литературные) и необычных («Петербург сверху», «Кошачий Петербург» и пр.), а также экскурсии по злачным местам северной столицы и ориентированные на шопинг.

Появление мобильного приложения с маршрутами для самостоятельных туристов неслучайно: ранее Иван Сибаров уже констатировал, что «маршруты по малоизвестному Петербургу в этом сезоне оказались более популярными, чем экскурсии с посещением традиционных достопримечательностей».

«Мы заметили, что разнообразных вариантов прогулок по городским дворам, а также тематических экскурсий, где гиды раскрывают редкие факты о жизни города, предлагается все больше», – подчеркивал он. И нередко это не только экскурсионные, но и специальные (гастрономические, «питейные» и пр.) маршруты.

«Действительно, запросы у туристов стали более разнообразными – сейчас они хотят большего, чем простая стандартная программа, - подтверждает и глава Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. – Поскольку часть из них уже ранее бывала в Петербурге, нередко гости ищут чего-то нового, необычного».

И поэтому на рынке появляется все больше нестандартных экскурсионных предложений, спрос на которые продолжает расти.