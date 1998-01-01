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МИД РФ предупредил туристов о забастовке на железных дорошах Испании/ "Уральские авиалинии" открыли рейс из Екатеринбурга на Пхукет через Сиань/ С 1 марта граждане Украины смогу пересекать российскую границу только по загранпаспорту

МИД РФ предупредил туристов о забастовке на железных дорогах Испании

Общенациональная забастовка работников железнодорожной компании Renfe пройдет в Испании в пятницу, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Испания – на 20 декабря запланирована общенациональная забастовка работников железнодорожного перевозчика Renfe; ожидаются существенные изменения в расписании движения поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта", — говорится в Twitter ДСКЦ.

По данным местных СМИ, забастовка продлится 23 часа и затронет десятки поездов по всей Испании. Забастовка может сорвать планы многих путешественников, которые в пятницу отправятся на рождественские каникулы.

По испанским законам, если поезд отменен по вине перевозчика более чем за 48 часов, пассажир может получить полный возврат или выбрать альтернативный рейс.

При отмене поездки менее чем за 48 часов компания обязана предоставить альтернативную перевозку. Если отмена произошла за четыре часа и менее, компания выплатит пассажиру двойную стоимость билета.

"Уральские авиалинии" открыли рейс из Екатеринбурга на Пхукет через Сиань

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла новый рейс Екатеринбург — Сиань (КНР) — Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс выполняется по понедельникам, средам, пятницам и субботам на самолетах A320neo вместимостью 176 пассажиров.

Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта Кольцово, кроме "Уральских авиалиний" в Сиань полеты из Екатеринбурга никто не осуществляет. На Пхукет из Екатеринбурга выполняют полеты AZUR air и Royal Flight.

С 1 марта граждане Украины смогу пересекать российскую границу только по загранпаспорту

Кабинет министров Украины ввел с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, сообщает «Интерфакс». "С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ", — написал премьер-министр Алексей Гончарук в среду в своем телеграм-канале.

При этом украинское правительство оставило возможность для граждан при поездке из России на Украину использовать также внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

О том, что украинские власти хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, стало известно 5 декабря. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил тогда, что упрощенный режим пересечения границы "несет угрозы государственной безопасности Украины".

/TOURBUS.RU