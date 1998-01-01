Новости Мировой туризм вырос за этот год на 4% Всемирная туристская организация подвела итоги развития мировой туротрасли за первые 9 месяцев этого года

За 9 месяцев 2019 года количество международных туристических прибытий увеличилось в годовом выражении на 4%. Динамика сектора по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики, - сообщает АТОР. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано 1,1 млрд международных туристских прибытий. Это на 43 млн больше, чем за тот же период 2018 года. UNWTO сохраняет общий прогноз по росту сектора по итогам 2019 года на 3-4% относительно прошлого года. Как говорится в сообщении UNWTO, глобальный экономический спад, геополитическая напряженность и длительная неопределенность вокруг Brexit оказывали давление на международный туризм, который в ходе летнего пикового сезона (июль-сентябрь) показал более умеренные темпы роста. Сейчас туризм - третья по доходам экспортная отрасль в мире. По состоянию на 2018 год доходы сектора оцениваются в 1,7 трлн долл. США: по этому показателю туризм уступает только нефтегазовой промышленности (2,4 трлн долл. США) и химической индустрии (2,2 трлн долл. США). На долю международного туризма приходится 29% мирового экспорта услуг и 7% общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где туризм составляет более 50% экспорта услуг и около 9% экспорта в целом. Что касается динамики международных прибытий, то страны первой десятки в сентябре 2019 года показали смешанные результаты: самый высокий рост показали Австралия (+9%), Япония (+8%) и Италия (+7%), в то время как Китай, Великобритания и Соединенные Штаты зафиксировали снижение. Средиземноморские направления были одними из самых сильных с точки зрения доходов как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Темпы роста туризма в Европе между тем замедлились до 3% в январе-сентябре этого года, что отражает ослабление спроса на поездки во время пикового летнего сезона в этот самый посещаемый регион мира. Направления в южном Средиземноморье показали 5%-ный рост, турпоток в Центральную и Восточную Европу вырос на 4%, однако средний показатель по турпотоку в Европу оказался ниже – из-за более слабых результатов Северной и Западной Европы (оба региона +1%). Также медленнее, чем в прошлом году, хотя и все еще выше среднемирового, прирастает туристами Азиатско-Тихоокеанский регион (+5%), где лидером «забега» является Южная Азия (+8%); за ней следуют Юго-Восточная (+6%) и Северо-Восточная Азия (+5%). Турпоток в Океанию вырос всего на 2%. Показатели прибытий на африканский континент (+5%) подтверждают сохранение устойчивых результатов в Северной Африке (+10%), в то время как число прибывающих в страны Африки к югу от Сахары выросло на 1%. Увеличение числа прибытий на 2% в Северной и Южной Америке отражает смешанную картину в регионе. В то время как островные направления в Карибском бассейне (+8%) восстанавливаются после ураганов 2017 года, прибытия в Южную Америку снизились на 3%, в том числе, из-за снижения выездных поездок граждан Аргентины. Наконец, Северная Америка и Центральная Америка зафиксировали рост турпотока на 2%, - отмечают эксперты UNWTO. /TOURBUS.RU

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