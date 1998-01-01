ЦИФРА НЕДЕЛИ: По итогам этого года Петербург примет более 9 млн туристов

Как чиновники, отвечающие за развитие отрасли, так и специалисты из бизнеса считают, что поток гостей в Петербург в этом году вырос как по линии въезда из-за границы, так и со стороны внутреннего туризма, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как подчеркнула на недавно состоявшемся совещании Анна Золотова, и. о. начальника отдела региональных и международных проектов Комитета по развитию туризма Петербурга, «в настоящее время город является лидером туристкой отрасли в России и мировым туристским направлением, неизменно привлекающим миллионы гостей».

По ее словам, по итогам 2019 года Северную столицу должно посетить более 9 млн человек. Впрочем, эту же цифру не раз называл и глава комитета Евгений Панкевич, который оценивал прирост турпотока в город на уровне не менее 10% к показателю 2018-го, когда в Петербурге побывало 8,2 млн человек.

Подтверждается ли этот прогноз в среде бизнеса? Безусловно. И хотя оценки есть разные, подавляющая часть экспертов уверена: на рынке организованного туризма дела по приему гостей в Петербурге шли лучше, чем в 2018-м.

А некоторые специалисты говорят о том, что нынче показатели на приеме превысили даже цифры, которые характеризовали направление в 2017-м.

«Если на выездном рынке дела, на мой взгляд, шли как обычно, на приеме у нас они, безусловно, хороши, - говорит, в частности, генеральный директор компании «Иволга» Ивета Шефлер. – Например, нам удалось заключить целый ряд выгодных соглашений с иностранными партнерами, благодаря которым принимаем много гостей».

Поддерживает ее мнение и руководитель компании «Музыка путешествий» Алена Сергеева. «Если кто-то из коллег будет говорить о том, что сезон и год на приеме оказались для них неудачными – это не так, - сразу же заявила она. – Год был однозначно лучше прошлого, и можно с уверенностью говорить о том, что турист в Петербург поехал».

Причем, по ее словам, в настоящее время гости приезжают уже не только для того, чтобы познакомиться с ним в целом. «Такие, к примеру, проводимые в нем события, как «Алые паруса», вызывают у туристов большой интерес, - считает она. - У нас есть примеры, когда люди приезжают именно с целью увидеть этот праздник».

Согласна с коллегами и Мария Ушакова, глава «Арт-Тревел». «Опасения по поводу судьбы приема в этом году оказались напрасными, - полагает она. - Прошедший в 2018-м Чемпионат мира по футболу отлично выполнил свою роль как инструмент улучшения имиджа России: в этом году в Петербург приехали многие из тех, кто по разным причинам в 2018-м к нам так и не попал. Причем это, на мой взгляд, касается как туристов из-за границы, так и внутренних».



По оценке экспертов, рост турпотока наблюдается практически по всем направлениям туризма, включая новые для города на Неве промышленный, медицинский, свадебный и прочие.

А главной задачей на будущее как в среде бизнеса, так и управления отраслью на городском уровне является перераспределение турпотока за пределы высокого сезона с одновременным «расслоением» гостей по разным сегментам приема.

/TOURBUS.RU