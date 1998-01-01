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18 декабря
Чехия, Армения и Турция стали лидерами роста бронирований авиабилетов
Интернет-сервис Biletix проанализировал итоги года на популярных туристических авианаправлениях
По внутрироссийским направлениям максимальный рост объема бронирований авиабилетов в 2019 году зафиксировано по направлениям Тюмень – Симферополь (рост бронирований по сравнению с показателями прошлого года превысил 6 раз), Москва – Элиста (рост в 3,7 раза) и Самара – Санкт-Петербург (рост в 3,14 раза). Также в пятерку вошли направления Уфа – Санкт-Петербург (х2,6) и Челябинск – Санкт-Петербург (х2,3).
Показательно, что по всем направлениям-лидерам рейтинга зафиксировано снижение среднего чека на авиабилеты. Такие данные следуют из сравнительной аналитики бронирований авиабилетов нтернет-сервиса для путешественников Biletix.
По внутрироссийским направлениям в 2019 году максимальная доля бронирований авиабилетов туда-обратно пришлась на рейсы в Москву (20% от всех бронирований по внутренним направлениям), Сочи (14%), Симферополь (12%), Санкт-Петербург (10%) и Минеральные Воды (4%).
По международным направлениям максимальный рост бронирований авиабилетов туда-обратно зафиксирован по направлениям Казань – Прага (рост в 7,3 раза), Ростов-на-Дону – Ереван (рост в 6,5 раза) и Казань – Стамбул (рост в 6,27 раза).
Самыми популярными странами среди российских самостоятельных туристов в 2019 году, согласно аналитике Biletix, стали Армения (9,6% от всех бронирований за границу), Турция (8,2%), Испания (5,2%), Чехия (4,7%) и Болгария (4,1%).
/TOURBUS.RU
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