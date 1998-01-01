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18 декабря
Чехия, Армения и Турция стали лидерами роста бронирований авиабилетов

Интернет-сервис Biletix проанализировал итоги года на популярных туристических авианаправлениях


По внутрироссийским направлениям максимальный рост объема бронирований авиабилетов в 2019 году зафиксировано по направлениям Тюмень – Симферополь (рост бронирований по сравнению с показателями прошлого года превысил 6 раз), Москва – Элиста (рост в 3,7 раза) и Самара – Санкт-Петербург (рост в 3,14 раза). Также в пятерку вошли направления Уфа – Санкт-Петербург (х2,6) и Челябинск – Санкт-Петербург (х2,3).

 

Показательно, что по всем направлениям-лидерам рейтинга зафиксировано снижение среднего чека на авиабилеты. Такие данные следуют из сравнительной аналитики бронирований авиабилетов нтернет-сервиса для путешественников Biletix.

 

Направление рейсов, туда-обратно

Средний чек, 2018

Средний чек, 2019

Рост объема броней

Тюмень — Симферополь

27 806

17 912

6,67

Москва — Элиста

8 042

7 812

3,69

Самара — Санкт-Петербург

8 674

7 641

3,14

Уфа — Санкт-Петербург

11 792

8 419

2,60

Челябинск — Санкт-Петербург

10 681

9 161

2,30

Санкт-Петербург — Самара

8 490

7 758

2,17

Казань — Санкт-Петербург

7 277

4 957

1,79

Ростов-на-Дону — Симферополь

7 871

7 169

1,76

Санкт-Петербург — Казань

7 266

5 010

1,59

Москва — Нижнекамск

4 461

4 127

1,58

 

По внутрироссийским направлениям в 2019 году максимальная доля бронирований авиабилетов туда-обратно пришлась на рейсы в Москву (20% от всех бронирований по внутренним направлениям), Сочи (14%), Симферополь (12%), Санкт-Петербург (10%) и Минеральные Воды (4%).

 

По международным направлениям максимальный рост бронирований авиабилетов туда-обратно зафиксирован по направлениям Казань – Прага (рост в 7,3 раза), Ростов-на-Дону – Ереван (рост в 6,5 раза) и Казань – Стамбул (рост в 6,27 раза).

 

Направление рейсов, туда-обратно

Средний чек, 2018

Средний чек, 2019

Рост объема броней

Казань — Прага

17 877

18 047

7,36

Ростов-на-Дону — Ереван

11 593

8 256

6,48

Казань — Стамбул

20 920

22 559

6,27

Москва — Бари

20 900

12 453

6,05

Самара — Прага

21 373

19 465

5,78

Санкт-Петербург — Стамбул

15 053

11 062

5,56

Екатеринбург — Стамбул

22 066

13 002

5,22

Москва — Марсель

17 673

20 375

4,44

Москва — Родос 

18 925

19125

3,21

Ростов-на-Дону — Бишкек

10 640

8 684

3,10

 

Самыми популярными странами среди российских самостоятельных туристов в 2019 году, согласно аналитике Biletix, стали Армения (9,6% от всех бронирований за границу), Турция (8,2%), Испания (5,2%), Чехия (4,7%) и Болгария (4,1%).

/TOURBUS.RU

 


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