Чехия, Армения и Турция стали лидерами роста бронирований авиабилетов

По внутрироссийским направлениям максимальный рост объема бронирований авиабилетов в 2019 году зафиксировано по направлениям Тюмень – Симферополь (рост бронирований по сравнению с показателями прошлого года превысил 6 раз), Москва – Элиста (рост в 3,7 раза) и Самара – Санкт-Петербург (рост в 3,14 раза). Также в пятерку вошли направления Уфа – Санкт-Петербург (х2,6) и Челябинск – Санкт-Петербург (х2,3).

Показательно, что по всем направлениям-лидерам рейтинга зафиксировано снижение среднего чека на авиабилеты. Такие данные следуют из сравнительной аналитики бронирований авиабилетов нтернет-сервиса для путешественников Biletix.

Направление рейсов, туда-обратно Средний чек, 2018 Средний чек, 2019 Рост объема броней Тюмень — Симферополь 27 806 17 912 6,67 Москва — Элиста 8 042 7 812 3,69 Самара — Санкт-Петербург 8 674 7 641 3,14 Уфа — Санкт-Петербург 11 792 8 419 2,60 Челябинск — Санкт-Петербург 10 681 9 161 2,30 Санкт-Петербург — Самара 8 490 7 758 2,17 Казань — Санкт-Петербург 7 277 4 957 1,79 Ростов-на-Дону — Симферополь 7 871 7 169 1,76 Санкт-Петербург — Казань 7 266 5 010 1,59 Москва — Нижнекамск 4 461 4 127 1,58

По внутрироссийским направлениям в 2019 году максимальная доля бронирований авиабилетов туда-обратно пришлась на рейсы в Москву (20% от всех бронирований по внутренним направлениям), Сочи (14%), Симферополь (12%), Санкт-Петербург (10%) и Минеральные Воды (4%).

По международным направлениям максимальный рост бронирований авиабилетов туда-обратно зафиксирован по направлениям Казань – Прага (рост в 7,3 раза), Ростов-на-Дону – Ереван (рост в 6,5 раза) и Казань – Стамбул (рост в 6,27 раза).

Направление рейсов, туда-обратно Средний чек, 2018 Средний чек, 2019 Рост объема броней Казань — Прага 17 877 18 047 7,36 Ростов-на-Дону — Ереван 11 593 8 256 6,48 Казань — Стамбул 20 920 22 559 6,27 Москва — Бари 20 900 12 453 6,05 Самара — Прага 21 373 19 465 5,78 Санкт-Петербург — Стамбул 15 053 11 062 5,56 Екатеринбург — Стамбул 22 066 13 002 5,22 Москва — Марсель 17 673 20 375 4,44 Москва — Родос 18 925 19125 3,21 Ростов-на-Дону — Бишкек 10 640 8 684 3,10

Самыми популярными странами среди российских самостоятельных туристов в 2019 году, согласно аналитике Biletix, стали Армения (9,6% от всех бронирований за границу), Турция (8,2%), Испания (5,2%), Чехия (4,7%) и Болгария (4,1%).

/TOURBUS.RU