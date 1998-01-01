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15 декабря
Путешествие в Танзанию
Африка всегда манила любителей экзотики. Сегодня, когда в мире осталось не так уж и много уголков дикой природы, туры в Танзанию и в другие государства Черного континента становятся все более популярным
Для тех, кто ничего не знает о Танзании
Танзания — страна с 48-миллионным населением, расположенная на восточном побережье Африки. С 1-го тысячелетия нашей эры и до середины 19-го века Танзания была одним из крупнейших поставщиков чернокожих рабов. В 1880-х годах страна стала частью германской колонии, а позже и до 1963-года была в колониальном подчинении Великобритании. Сегодня Танзания — независимая республика, где большинство населения исповедует христианство. Английский является государственных языком, поэтому у туристов, которые им владеют, не возникает проблем при общении с властями и местными жителями. Одной из существенных статей национальной экономики является туризм.
Несколько причин поехать в Танзанию
Те, кто уже бывал в Танзании, называют несколько причин для путешествия в эту страну:
Лучшие туры в Танзанию от TourBoss
Компания «Турбосс» предлагает самые интересные сафари- и другие туры в Африку высокого уровня и по разумным ценам. Гостей сопровождают опытные гиды, хорошо знакомые с местными обычаями и этикой сафари. Они сделают все, чтобы у вас было незабываемое путешествие, полное ярких впечатлений.
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