Путешествие в Танзанию

Для тех, кто ничего не знает о Танзании

Танзания — страна с 48-миллионным населением, расположенная на восточном побережье Африки. С 1-го тысячелетия нашей эры и до середины 19-го века Танзания была одним из крупнейших поставщиков чернокожих рабов. В 1880-х годах страна стала частью германской колонии, а позже и до 1963-года была в колониальном подчинении Великобритании. Сегодня Танзания — независимая республика, где большинство населения исповедует христианство. Английский является государственных языком, поэтому у туристов, которые им владеют, не возникает проблем при общении с властями и местными жителями. Одной из существенных статей национальной экономики является туризм.

Несколько причин поехать в Танзанию

Те, кто уже бывал в Танзании, называют несколько причин для путешествия в эту страну:

Возможность побывать в роскошных национальных парках, где проживают сотни видов диких животных. Профильные туроператоры, организующие туры в Танзанию, знают, куда и когда следует повезти туристов, чтобы они увидели Великую миграцию в ее самых интересных проявлениях.

В стране есть множество сафари-лагерей, в том числе класса Люкс, где делается все для удовлетворения всех требований даже самых требовательных гостей.

Наряду с направлениями массового туризма для VIP-путешественников составляются специальные туры в самые труднодоступные уголки страны, где можно почувствовать себя первооткрывателем таинственной Терра инкогнита.

Танзания предлагает шикарный пляжный отдых на Занзибаре, являющейся автономией Танзании.

Страна порадует и любителей колониальной архитектуры. Ее отличные образцы сохранились в крупнейшем городе страны Дар-эс-Салам.

У туристов будет возможность увидеть гору Килиманджаро и отправиться на границу Замбии и Зимбабве, чтобы полюбоваться водопадом Виктория.

Лучшие туры в Танзанию от TourBoss

Компания «Турбосс» предлагает самые интересные сафари- и другие туры в Африку высокого уровня и по разумным ценам. Гостей сопровождают опытные гиды, хорошо знакомые с местными обычаями и этикой сафари. Они сделают все, чтобы у вас было незабываемое путешествие, полное ярких впечатлений.