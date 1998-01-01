Новости В Москву придет итальянское Рождество В следующие выходные в музее Москвы по иницитативе Генерального консульства Италии впервые пройдет Итальянский Рождественский фестиваль

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая Итальянскому Рождественскому фестивалю, который пройдёт 28-29 декабря в Музее Москвы по инициативе Генерального Консульства Италии в Москве под патронатом Посольства Италии в Москве и при поддержке Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры. Вход на фестиваль будет свободным. «Раньше под Рождество и Новый год мы проводили рождественские базары, в этом же году мы полностью сменили формат, нас вдохновил успех, с которым прошёл проводившийся в июне в Аптекарском саду праздник в честь итальянского дня Республики. - рассказал министр-советник посольства Италии в России Гуидо Де Санктис. - На нынешнем празднике мы ожилдаем как минимум 30 тысяч посетителей, главным образом — семьи с детьми». «Нас вдохновила та красота, которую приобрела в предновогодние дни Москва — это по-первых. А во-вторых — не только интерес москвичей к Италии, но и их постоянное желание видеть и узнавать что-то новое, - признался Генеральный консул Италии в России Франческо Форте. - Я часто хожу на работу мимо Третьяковской галереи, и меня просто поражает, что очереди в неё занимают, независимо от погоды, в восемь утра и раньше — в Европе вы такое вряд ли увидите. Кроме того, мы знаем, что русские туристы бывают в таких уголках Италии, куда сами итальянцы добираются очень редко!». Фестиваль будет одной из главных городских новогодних площадок: там гости смогут купить или сделать самому подарки для близких и друзей, украшения для дома, выбрать изысканные угощения и продукты из Италии к праздничному столу, а также принять участие в насыщенной развлекательной программе для детей и взрослых и отправить поздравительные открытки по всему миру. «Праздник пройдёт в Музее Москвы — мы очень рады, что открыли для себя эту площадку, которую мы считаем одной из лучших в Москве. Она располагает большими выставочными площадями, а также очень просторным двором, который позволяет проводить любые мероприятия прямо на открытом воздухе», - сказал руководитель межпарламентского Бюро международных культурных и экономических связей СЦДК Марко Маркезе. Этот двор на два дня превратится в празднично украшенную итальянскую площадь в канун Рождества с ярмарочными рядами, каруселью, ёлкой, уютной сценой с живой музыкой и запахами традиционных итальянских угощений. Во втором корпусе гости смогут оставить верхнюю одежду, а затем в тепле и уюте посетить фестивальные площадки. «Особое внимание мы уделим кулинарной части фестиваля. Не скрою, сейчас есть проблемы с доставкой в Россию настоящих итальянских продуктов. В Италии очень не любят, когда россиян пытаются накормить не аутентичными продуктами, а местными представлениями о них, - особо подчеркнул синьор Форте. - Тем не менее, в течение двух дней гостей будет ждать настоящий итальянский рождественский маркет с товарами и продуктами, привезёнными прямо из Италии». На итальянском рождественском фудкорте от шеф-поваров из Италии и гастрономического центра Eataly можно будет попробовать пасту, пиццу, чиамбеллу, ризотто, лазанью, традиционные десерты тирамису, панеттоне, пангиалло романо, канноли и другие традиционные блюда. «Много Италии для россиян просто не бывает, - заявил председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. - Я бы особо отметил, что на на московских мероприятих запрещается угощать чем-либо крепче медовухи. А на рождественском фестивале можно будет попробовать лучшие итальянские вина!» На главной сцене фестиваля выступят итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки. Гостей будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных итальянских персонажей и веселые волынщики. Дети увидят музыкальные представления и Театр кукол им. Образцова, а также примут участие в большой интерактивной программе - познакомятся с Дедом Морозом из Италии. В Италии, как и во некотрых других европейских странах, рассказали участники пресс-конференции, сразу два Деда Мороза, один из которых приходит к детям на Рождество. А другой, точнее, другая – 6 января. Одного итальянского Деда Мороза, который появляется в Рождество, зовут Баббо Натале (в переводе -Рождественский Отец). А добрую волшебницу, которая приходят к детям 6 января — Бефана. Внешне Баббо Натале мало чем отличается от Санта-Клауса – полноватый мужчина в красном полушубке, отороченным белым мехом, и с седой бородой, иногда он даже носит очки. Как и Санта-Клаус, Баббо Натале путешествует по воздуху в санях, запряженных оленями. Однако посещает он лишь тех ребятишек, кто заранее написал ему письмо с просьбой исполнить их заветные желания. Написать письмо Баббо Натале и отправить настоящие рождественские открытки «из Италии» своим друзьям, воспользовавшись услугами «Почты России», можно будет заглянув на рождественскую почту. Гости увидят столь любимый в Италии вертеп - традиционную инсталляцию на тему Рождества, загадают желание в домике у Баббо Натале и смогут сделать волшебные фотографии на память в красочных новогодних фотозонах. Расписание и программа «Итальянского Рождественского Фестиваля» доступны на сайте www.christmas-italy.ru.

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