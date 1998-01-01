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Инновационный лайнер Costa Smearlda стал частью флота Costa Cruises

Первый корабль флота Costa, работающий на сжиженном природном газе, отправится в круиз уже на этой неделе

На верфи Турку в Финляндии состоялась официальная церемония передачи лайнера Costa Smeralda. Costa Cruises приняла свой новый флагман, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Эта технология считается самой передовой в морской отрасли и позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, - рассказали нам в круизной компании.

Costa Smeralda – первое судно флота Costa, которое в порту и в море заправляется СПГ. Лайнер является частью плана расширения компании, в который инвестировано более шести миллиардов евро.

Всего же семь новых судов пополнят флот Costa Group к 2023 году – корабли построят для Costa Cruises, базирующейся в Германии AIDA Cruises и Costa Asia. Пять судов, включая Costa Smeralda и ее корабль-близнец Costa Toscana, строящийся в настоящее время в «Мейер Турку», будут работать на СПГ, их планируют завершить к 2021 году. С приходом Costa Smeralda флот Costa Group увеличится до 29 судов, все они будут ходить под итальянским флагом.

Использование СПГ является важным достижением в области минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Технология позволяет устранить выброс двуокиси серы до нуля, а также твердых частиц – на 95-100%. СПГ значительно снижает выбросы оксида азота (на 85%) и CO2 (до 20%).

«Costa Smeralda способствует дальнейшему внедрению СПГ на круизных судах, мы первыми поверили в эту технологию, установив новый курс развития в круизном секторе. Costa Group инвестировала в строительство пяти новых судов, работающих на СПГ. Данная инновация в круизной и общей судоходной отрасли гарантирует значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду без ущерба безопасности, которая является для нас приоритетом.

Итальянское гостеприимство остается главным отличием бренда Costa и продолжает очаровывать не только новых, но и постоянных гостей круизов», – рассказал Нил Паломба, президент Costa Cruises.

Costa Smeralda покинула верфь Турку 6 декабря. А уже 21 декабря 2019 года Costa Smeralda отправится из Савоны в свой первый недельный круиз через Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью и Специю.

Costa Smeralda – это поистине «умный город» на воде. Кроме главной инновационной составляющей СПГ, на корабле представлены другие передовые экотехнологии. Так, например, на борту используется морская вода, которая опресняется специальной системой.

Потребление энергии минимизируется благодаря использованию светодиодных ламп, специальных двигателей, которые генерируют энергию; а также особой форме корпуса корабля, значительно снижающей сопротивление воды, и лифтам нового поколения, многократно возобновляющим энергию в электрической системе.

Costa Smeralda – единственный в своем роде проект, созданный под руководством одного из самых востребованных мировых дизайнеров Адама Д. Тихани, воплощает все лучшее, что есть в Италии. В проектировке корабля Адам Тихани полагался на международный опыт четырех престижных архитектурных фирм.

Вся мебель, освещение, ткани и аксессуары для нового флагмана произведены в Италии либо по итальянским стандартам пятнадцатью партнерами, которые знают толк в итальянском дизайне.

Изюминка лайнера – CoDe – музей дизайна Costa, первый музей, когда-либо созданный на круизном судне. Кроме того, на Costa Smeralda расположатся 2600 кают, спа-салон Solemio; развлекательные зоны, в том числе Колизей, со специальными экранами для просмотра высокотехнологичных шоу; тематические бары; 16 ресторанов и зоны food experience, в том числе новый ресторан для семей с детьми.

/TOURBUS.RU