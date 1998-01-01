Новости Президент подписал закон о запрете выезда за рубеж экс-сотрудников ФСБ Эксперты обсуждают, повлияет ли новый закон на востребованность отдельных туристических направлений

Как сообщают СМИ, вчера Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников ФСБ. Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника. Напомним, что этот законопроект был разработан депутатами от «Единой России» Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Александром Хинштейном и Адальби Шхагошевым. По мнению авторов законопроекта, норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в «недружественных странах» от неправомерных задержаний. Отметим, что до сих пор право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ было ограничено лишь на период прохождения ими военной службы. При этом после увольнения со службы выезд мог быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Один из авторов инициативы председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее так пояснил ее цель: "В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен". Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил также, что цель данного закона — защитить бывших сотрудников ФСБ "от неправового в первую очередь воздействия — предъявления им разного рода надуманных обвинений и попыток оказать влияние" за рубежом. "Это в целях их безопасности, чтобы при пересечении границы к ним не были предъявлены какие-либо надуманные требования, особенно если они были допущены к вопросам государственной тайны. Это направлено на их защиту, а не связано с тем, доверяют им или нет", — сказал г-н Клишас. При этом один из авторов законопроекта Эрнест Валеев заявил в СМИ, что сотрудников ФСБ, попадающих под ужесточение, не так много, так как большинство из них и так не могут выезжать за рубеж по закону «О гостайне», поэтому вряд ли стоит ожидать «особого непринятия» его среди военнослужащих. К тому же, по словам депутата, документ подготовлен по инициативе самой ФСБ. Г-н Валеев не стал приводить примеры задержания и привлечения к уголовной ответственности сотрудников органов безопасности в других странах, отметив, что это данные ФСБ. При этом «Коммерсант» ранее сообщал, что в ходе обсуждения законопроекта возник вопрос, почему речь идет только о сотрудниках ФСБ и под ужесточение не попадают другие категории военнослужащих, например, Службы внешней разведки или войск национальной гвардии. Эрнест Валеев тогда пояснил, что общего закона по всем категориям военнослужащих нет и для каждой такой группы граждан должны быть разработаны отдельные поправки к соответствующим законам. Он уточнил, что, например, законопроект, ужесточающий выезд за границу сотрудников МВД, разработан и находится на рассмотрении Правительства РФ. Опрошенные нами эксперты туррынка между тем говорят, что принятие нового закона вряд ли заметно скажется на востребованности зарубежного отдыха, в том числе и на популярных у сотрудников силовых ведомств направлениях «зимнего солнца». По их словам, памятная многим ситуация с резким падением спроса на отдых в Доминикане в период переформирования милиции в полицию несколько лет назад сейчас вряд ли повторится. Так, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств "Розовый слон", отметил в беседе с нами: "Этот запрет никак не повлияет на туристический поток в популярные страны у сотрудников этой структуры, в том числе и бывших. Дело в том, что они и так почти не выезжают за рубеж, поэтому рынок может и не заметить принятия нового закона". /TOURBUS.RU

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