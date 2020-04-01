Профессионалы туризма выступили против «регуляторной гильотины»

Оценивая представленные РСТ проекты нормативно-правовых документов в рамках «регуляторной гильотины» (система реформ для упрощения норм регуляции бизнеса), Комиссия по выездному туризму на основе мнений представителей турбизнеса пришла к выводу о том, что их принятие «приведёт к «правовому вакууму» в регулировании туристской отрасли, создаст угрозу неисполнения Стратегии развития туризма до 2035 года и процесса «обеления» туристской сферы, а также к значительному сокращению конкуренции на рынке туристских услуг».

Для подтверждения выводов РСТ-Северо-Запад провел анализ проектов и разложил все «по полочкам». В частности, его эксперты уверены, что необходимо кардинально переработать 132-ФЗ, убрав из него упоминания о части нормативных актов. При этом они полагают, что «коррекция понятия «туристский продукт» и введение понятия «туристская услуга» без кардинальной переработки требований к туроператорам и турагентам, содержащихся в текущей версии 132-ФЗ, повлечёт коллапс многих отраслей малого бизнеса», а «случаи ухода с рынка юридических лиц под брендом «Натали Тур» и «Жемчужная Река» являются исключением, лежат в рамках уголовного законодательства и не могут рассматриваться как основанием для утверждения о том, что закон в нынешней трактовке не работает».

И в доказательство приводят статистику страховых компаний и Ростуризма, согласно которой выплаты пострадавшим туристам ушедших с рынка операторов (за исключением мошеннических схем) составили от 80 до 100%. «Это указывает на то, что существующая схема ФПО и страхования ответственности с точки зрения защиты прав потребителей работают», – считают эксперты.

Кроме того, в РСТ-Северо-Запад полагают, что «в нормативном регулировании необходимо сосредоточиться на устранении условий для работы тех компаний и лиц, которые предпочитают работать без приобретения статуса туроператора, либо вообще без образования юридических лиц или ИП, не платящих налоги и иные сборы», а «основной задачей изменения законодательства в данный момент является введение механизмов по контролю за ними».

В частности, в региональном отделении РСТ уверены, что вместо этого «принятие законопроекта приведет к увеличению финансовой нагрузки на легально работающих операторов» и «будет способствовать закрытию предприятий малого и микробизнеса, которые составляю 98% от легально работающих операторов по выездном туризму». А следовательно – к монополизации рынка, ущемлению прав граждан, сокращению законопослушного туристского рынка и увеличению его «теневого» сектора.

Кроме того, в РСТ-Северо-Запад подчеркивают, что изменения в 132 ФЗ в части регулирования агентской деятельности и порядка заключения договоров туроператор–турагент, нужны, но в текущей редакции имеет ряд существенных недостатков. Так, представители регионального турбизнеса выступают против наложения на туроператора излишних обязательств в случае, когда турагент исключён из реестра (с ним расторгнут договор) или из-за невыполнения им обязательств по оплате туристского продукта.

«В целом законопроект возлагает на туроператоров несвойственные им обязанности регистрирующего центра по ведению Единого федерального реестра турагентов, что является необоснованными и явно избыточными обязанностями для данной сферы, – пишут в своем отзыве представители РСТ-Северо-Запад. - Из действий, необходимых для регистрации турагента в Едином федеральном реестре турагентов, необходимо исключить для туроператоров все административные функции по введения информации в данную государственную информационную систему, на создание которой также необходимы будут бюджетные средства и значительное время».

Кроме того, они уверены, что законопроекты № 831595-7 и № 831599-7, внесенные в Госдуму РФ и касающиеся введения электронной путевки, «приведут к закрытию туроператоров по выездному, въездному и внутреннему рынку Северо-Запада России,

срыву туристического сезона 2020 года и выполнения Стратегии развития туризма до 2035 года, а также ущемлению конституционных прав граждан и ухудшению криминогенной обстановки».

Например, при отсутствии нормативной базы и вступлении электронной путевки в действие с 01.04.2020 туроператоры должны будут прекратить продажу туристских продуктов (далее – «турпродукт») как заграницу, так и по России, что приведет к закрытию туроператоров, 90% которых являются представителями малого бизнеса.

Что предлагается? РСТ-Северо-Запад предложило ввести промежуточный порог по размеру финансового обеспечения в размере 30 млн рублей для операторов выездного туризма, у которых показатель количества туристов за год составил не более чем 10 тыс. туристов включительно, а общая цена турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий не превысила 120 млн рублей.

«На наш взгляд, введение промежуточного размера финансового обеспечения в размере 30 млн рулей будет способствовать обелению рынка, улучшению конкурентной среды и позволит предоставить региональным нишевым операторам, которые платят налоги в региональные бюджеты, равные возможности для работы», – считают в РСТ-Северо-Запад.

/TOURBUS.RU