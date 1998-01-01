Российские туристы пересаживаются на зарубежные балтийские паромы

Наметившаяся еще в середине 2019 года тенденция по увеличению числа российских клиентов на паромах зарубежных операторов, действующих на Балтике, после выхода из строя «Принцессы Анастасии» только прогрессирует.

Пытаясь сохранить формат отдыха, клиенты MOBY SPL нередко предпочитают приобрести сходный турпродукт с отправлением из Таллина или Хельсинки, - cообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: по итогам трех кварталов 2019 года финский паромный оператор Viking Line перевез почти 4,9 млн человек, а объём продаж компании вырос до 380,8 млн евро при значительно увеличившейся операционной прибыли (17,5 млн евро в 2019-м против 7,7 млн в 2018-м). Но особо радует его представителей тот факт, что и количество россиян на паромах оператора, и объем их трат на судах растут.

Так, за 8 месяцев 2019-го количество пассажиров-россиян на паромах Viking Line выросло на 6,6% (по сравнению с тем же периодом 2018 года) в то время, как число заказов на предоставление питания увеличилось на 16,2%, автопакеты (каюта + провоз автомобиля) бронировались на 11,3% чаще, а посещаемость саун выросла среди россиян за этот период на 34,6%.

По оценкам оператора, россияне распробовали и качество питания на паромах: спрос на «шведский стол» с их стороны в 2019 году растет из квартала в квартал, в среднем, на 15%.

При этом в ноябре и декабре количество бронирований со стороны россиян увеличилось более чем на четверть, а спрос на круизы с питанием - на три четверти. По словам Ильи Беруненко, директора по продажам и маркетингу Viking Line на иностранных рынках, после 11 ноября зафиксирован резкий прирост бронирований на 34%, который «может быть связан с отменой круизов других паромных операторов».

Да и в декабре прибавка солидная – в начале месяца она составила около 27%.

В условиях отсутствия круизов по Балтике с отправлением из Петербурга (стоит напомнить, что оператор MOBY SPL отменил все круизы вплоть до 8 января 2020 года) активно предлагаются и схожие на лайнерах оператора Tallink Silja Line. В частности, до сих пор есть предложения организаторов по новогодним и рождественским путешествиям на бортах лайнеров этого оператора с выходом из Таллинна или Хельсинки. Причем организаторы гарантируют пассажирам из Петербурга и трансфер до места отправки парома (на автобусе или поезде), а также дополнительные услуги.

Впрочем, и MOBY SPL для пассажиров, которые планировали новогодний или рождественский круизы в период с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020-го, предлагает либо перенос путешествия на 2020 год на эксклюзивных ценовых условиях и возмещение разницы в сумме бронирования со стороны компании, альтернативные варианты путешествий по странам Балтии и Скандинавии во время предстоящих новогодних праздников, а также отмену бронирования и осуществление возврата денежных средств.

По словам представителей агентских компаний, в среднем, замена круиза на другое предложение и возврат денег происходят в пропорции 50 на 50.

«В том случае, если туристы по объективным причинам могут перенести поездку, они соглашаются либо заменить ее на схожее предложение примерно в те же даты, либо сместить ее на следующий год, - резюмируют специалисты. – Однако достаточно много и тех, кто предпочитает забрать деньги и распорядиться ими по своему усмотрению».

/TOURBUS.RU