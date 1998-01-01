Туристы оценили преимущества апартаментов

По итогам 2019 года рынок апартаментов в городе на Неве показал бурный рост, во многом обусловленный спросом со стороны туристов. «Петербургский рынок апартаментов уходит в сервисный сегмент гостиничного формата, проекты укрупняются, а интерес к услугам управления и сдачи апартаментов в аренду растет», – такой вывод сделали эксперты во время недавней встречи с журналистами, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

По их оценкам, общий объем недвижимости в категории апартаментов в Петербурге вырос уже до 400 тыс. кв. м., а 82% предложения составляют сервисные апартаменты, оптимизированные под сдачу в аренду с доверительным управлением. Причем проекты в этой сфере становятся все более крупными: ГК «ПСК», в частности, в 2019 году начала строить комплекс START на 3244 апартаментов рядом с метро «Парнас», а в 11 строящихся апарт-отелях номерной фонд измеряется четырехзначными числами.

Большие объемы позволяют сделать такие проекты более экономичными, но остаются выгодными для инвесторов: капитализация (т. е. удорожание недвижимости за период от начала строительства до сдачи в эксплуатацию) на примере апарт-комплекса Like зафиксирована на уровне в 47%, а прибыльность от вложений при условии сдачи апартаментов в аренду на сегодняшний день составляет от 12 до 17%.

«Локация, стоимость и сервис - три составляющие успеха апартаментов, - отмечает Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». - Популярность апартаментов растет за счет туристической сферы: городу и сейчас, особенно в «высокий» сезон, не хватает предложений. А запрет размещения хостелов в жилых помещениях лишь усугубил ситуацию».

По оценке Светланы Московченко, руководителя отдела исследований компании Knight Frank, за уходящий год в Петербурге будет продано около 5 тыс. апартаментов. «Такая недвижимость, по причине хорошего расположения и относительно невысокой цены, кроме инвестиционных целей, покупается и для временного проживания, - оценивает она. - Текущее соотношение приобретений для себя и под сдачу в аренду - примерно 40/60. Однако даже категория «для себя» не обязательно означает личное проживание: собственник может пытаться сдавать площадь и сам».

Как считают специалисты, конкуренция на рынке апартаментов растет и в ближайшие три года резко усилится. «В 2019-м и первом квартале 2020 года петербургские застройщики введут в эксплуатацию примерно 4475 апартаментов, 2/3 из которых предназначаются для сдачи внаем, - говорит Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ.Управление недвижимостью». – При этом в продаже уже находится около 11,5 – 11,7 тыс. номеров в 34 проектах».

Вместе с тем у апарт-проектов, по словам Сергея Мохнаря, руководителя департамента развития ГК «ПСК», в Петербурге отличные перспективы, поскольку во многих локациях с хорошей транспортной доступностью жилую недвижимость строить нельзя, а вот апартаменты – можно…

Специалисты сферы туризма тоже оценивают развитие этого рынка положительно. «Чем шире и разнообразнее предложение – тем выше конкуренция и ниже стоимость размещения, - считают представители питерского турбизнеса. - В настоящее время апартаменты уже вступили в серьезную конкуренцию за клиента с гостиницами, поскольку способны обеспечить не только размещение, но и соответствующий сервис». А дополнительным их преимуществом становится формат: молодые путешественники, к примеру, сейчас все чаще выбирают возможность жить не в традиционных отелях, а в «народе».

Например, во время недавнего VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума директор по стратегическим партнерствам Google Ольга Суслова, выступая на профильном круглом столе, заявила о том, что «путешественники-миллениалы не хотят идти по стандартным маршрутам - они ищут новый опыт». «Туристы хотят жить как местные люди», - подчеркнула она.

/TOURBUS.RU