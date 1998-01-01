Новости Ростуризм и новый разработчик системы — против «поспешного введения» электронной путевки Эксперты комментируют новые заявления специалистов и чиновников, ответственных за внедрение системы «Электронная путевка»

В АО "Национальные туристические технологии" признали преждевременность обязательного введения электронной путевки 1 апреля 2020 года, - сообщает «Интерфакс». "Техническая готовность системы – апрель, закон предусматривает ее введение в обязательном порядке с 1 апреля 2020 года. По нашей оценке, это действительно может быть преждевременно. Летний сезона 2020 года должен завершиться без введения обязательности системы", — сообщил на конференции Legal Travel Day 2019 заместитель генерального директора НТТ Константин Якушев. По его словам, «туроператорам по выездному туризму будет комфортнее, если электронная путевка станет обязательной в сентябре 2020 года. Причем привлечение к административной ответственности не будет наступать до начала 2021 года. В отношении других видов туризма сроки обязательности будут обсуждаться в январе-феврале 2020 года». Г-н Якушев также напомнил, что АО НТТ уже заключило около 15 соглашений по добровольной интеграции, в основном это крупные туроператоры. "До конца недели откроем на сайте АО "НТТ" форум для разработчиков, программистов и туроператоров, куда будут выкладываться все технические комментарии", — заключил он. «Мы будем против введения обязательности электронной путевки, пока не получены ответы на все вопросы, которые сейчас есть. Я хочу, чтобы это достаточно конкретно прозвучало. Никакой обязательности с 1 января вводиться не будет», – заявила, в свою очередь, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Готовность передвинуть сроки должна быть подкреплена документально, сейчас в законопроекте они другие. Нынешние сроки – нереальные с учетом огромного количества вопросов, которые пока остались без ответа. Уповаем на позицию Ростуризма, где сказали, что, пока не будут получены ответы на все вопросы, ни о какой обязательности электронной путевки не может быть речи", — прокомментировала эти заявления исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В то же время, по словам управляющего директора туроператора "Библио Глобус" Ирины Костенко (который ранее первым заключил соглашение об интеграции с новой системой), рынок обеспокоен тем, насколько путевка сможет защитить законопослушных туроператоров. "На рынке сложился стереотип, что основная угроза для конечного потребителя — это туроператор. И никто не говорит о смежниках, авиакомпаниях. Хотя зачастую локомотивом подрыва доверия являются они. При этом финансовая нагрузка и ответственность лежат на туроператорах", — заметила она. Г-жа Костенко также подчеркнула, что изначально электронная путевка разрабатывалась без широкого участия бизнеса, в том числе крупного: "Это серьезная система, и, чтобы оттестировать ее, нужно время. Другой важный момент – контроль и надзор, чтобы избежать коррупционности". Напомним, что "Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. Ранее сообщалось, что в начале ноября на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в закон о туристской деятельности, подразумевающие обязательную реализацию турпродукта через систему "Электронная путевка" и туроператорами, и турагентами, а также административную ответственности за неисполнение этой нормы. Первое чтение документа должно состояться в декабре. В случае его принятия запрет на реализацию турпродукта без формирования электронной путевки начнет действовать уже 1 апреля 2020 года. Как отметил ранее в беседе с нами учредитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, «в Госдуму внесен законопроект о применении электронной путевки со сроком вступления в силу с 1 января 2020 года и обязательностью применения с апреля 2020 года, начинается тестирование самой системы. Это еще раз говорит о том, что туризм как сфера деятельности активно встраивается в цифровую экономику. С введением онлайн-касс, всеобщей фискализацией расчетов и электронной путевкой связывают надежды на обеление отрасли и выход на новый уровень защиты прав потребителей». /TOURBUS.RU

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