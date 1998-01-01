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Ростуризм напомнил туроператорам, застрахованным в СК «Орбита», о сроках поиска нового страховщика/ В Париже из-за забастовок закрыты восемь линий метро/ На Пхукете российский турист пострадал из-за нападения дикой обезьяны

Ростуризм напомнил туроператорам, застрахованным в СК «Орбита», о сроках поиска нового страховщика

Ростуризм напомнил туроператорам, имеющим финансовое обеспечение ответственности в страховой компании "Орбита", у которой на минувшей неделе была отозвана лицензия, о необходимости в течение 45 дней найти нового страховщика.

"В этой связи федеральное агентство напоминает туроператорам о необходимости представления в срок не позднее 45 календарных дней в Ростуризм документа, подтверждающего наличие у туроператора финансового обеспечения ответственности.

Непредставление в Ростуризм надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора в указанный срок является основанием для исключения сведений о таком туроператоре из единого федерального реестра туроператоров", — отмечается в сообщении.

По данным единого федерального реестра туроператоров, СК "Орбита" по состоянию на 1 декабря выступала страховщиком 53 туркомпаний. По данным на 13 декабря, в реестре находятся 52 туроператора, застрахованных в СК "Орбита".

Теперь этим туроператорам придется искать нового страховщика в течение 45 суток. Если этого не произойдет, туроператор будет исключен из реестра.

В Париже из-за забастовок закрыты восемь линий метро

В Париже в понедельник продолжаются забастовки против пенсионной реформы, в результате которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров, также нарушено движение на железных дорогах, сообщает сегодня французская газета Le Figaro. Как отмечает издание, пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс к 08:45 по местному времени (10:45 мск).

Кроме того, закрыты восемь линий парижского метро. На входах и в переходах метро скапливаются большие толпы людей.

Железнодорожная компания SNCF заявила в понедельник, что внутреннее движение поездов "сильно сокращено". До сих пор не возобновила рейсы международная железнодорожная компания Eurostar.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари, в свою очередь, заявил радиостанции Europe 1, что около "80% работников железнодорожных предприятий работают каждый день".

По данным СМИ, желтые жилеты и профсоюзные активисты возобновляют протесты не только в Париже. В частности, ранее они блокировали автобусную станцию в Руане, префектуре департамента Приморская Сена на севере Франции.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели.

На Пхукете российский турист пострадал из-за нападения дикой обезьяны

Обезьяна покусала российского туриста на холме Toah Sae на тайском острове Пхукет, сообщает портал Thai Examiner.

"Обезьяна укусила российского туриста за руку, у него было сильное кровотечение. Инцидент произошел на холме Toah Sae, который иначе называют "гора обезьян". Россиянину оказали помощь", — пишет портал.



Как отмечает портал, обезьяны здесь регулярно нападают на людей, иногда по 3-4 раза в день. Чаще всего это происходит, когда туристы пытаются покормить их с рук или поиграть с ними.

На горе установлены таблички с предупреждениями на четырех языках, в том числе и на русском.



"Обезьян можно кормить, только положив еду на землю. Если пытаться сделать это с рук и не успеть разжать пальцы, она подумает, что вы не отдаете еду, и укусит. В случае укуса нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить вероятность заражения бешенством, столбняком и другими заболеваниями", — пишет Thai Examiner.

/TOURBUS.RU