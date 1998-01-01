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Выяснилось, кто полетит и поедет на новогодние праздники, ни в чем себе не отказывая

Специалисты сервиса Туту.ру проанализировали бронирования самых дорогих ж/д и авиабилетов на предстоящие новогодние праздники

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов с датой путешествия в новогодние праздники (с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года) и нашли самые дорогие заказы на текущий момент. В основном в подборку попали заказы из Москвы и Санкт-Петербурга, где путешественники выбирали перелет за границу «туда-обратно».

Попал в рейтинг единственный региональный перелет из Сочи в Торонто.

Дороже всего семейной паре с тремя детьми обошлись билеты из Петербурга в Дубай. За перелет в обе стороны в эконом-классе они отдали 540 тысяч рублей.

Вторым по дороговизне стала бронь по маршруту Москва — Самуи. За три билета «туда-обратно» семейная пара с ребенком-дошкольником заплатили 243 тысячи рублей. Почти 200 тысяч стоил перелет двум путешественницам из Петербурга в Коломбо.

В рейтинг самых дорогих перелетов попали и любители путешествий в одиночку. Более 130 тысяч рублей отдала за перелет в бизнес-классе в Дубай и обратно туристка из Москвы. Еще одна москвичка купила билет в один конец за 120 тысяч рублей в Финикс, другая — за 114 тысяч рублей слетает в Канкун и обратно.

Единственное внутрироссийское направление, попавшее в топ-10 самых дорогих, — это Москва — Сочи. Путешественник слетает на морское побережье бизнес-классом в одну сторону за 101 тысячу рублей.

Сервис Туту.ру проанализировал также и продажи ж/д билетов с датой путешествия в новогодние праздники и составил рейтинг самых дорогих путешествий. Указаны цены за проезд в одну сторону.

Интересно, что пять самых дорогих поездок из этого рейтинга — это путешествия иностранцев. Это три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток, купленные гражданами США (81 652 рубля), и два билета в вагон люкс по маршруту Иркутск — Владивосток, купленные двумя гражданами Кореи (79 346 рублей).

Четырнадцать поездок из двадцати — это маршруты внутри России. И шесть маршрутов — это поездки из российских городов за границу: в Ригу (три разных заказа), Днепр, Берлин, Харьков.

В основном пассажиры с самыми дорогими билетами едут компанией из 2-3 человек, выбирают вагоны класса люкс или купе.

В рейтинг попал заказ семьи из трех человек, которая поедет в Барнаул в купе без соседей за 65 058 рублей в купе (одна из пассажирок оформила четвертое место на себя). А самый маленький пассажир, которому на момент поездки будет полгода, поедет из Москвы в Екатеринбург.

/TOURBUS.RU