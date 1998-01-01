Новости Каждый третий зарубежный тур в этом году пришелся на Турцию Эксперты обсуждают причины нового рекордного успеха турецкого направления в завершающемся году

Страна, которая в течение ряда лет сохраняет безусловное лидерство, в этом сезоне его только упрочила: по статистике, на Турцию приходится 32% всего российского выездного туризма. Аналогичная картина и в Петербурге, поскольку при практическом отсутствии на рынке Египта ближайшие конкуренты Турции безнадежно отстают, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Статистика ресурса Tourvisor показывает: в городе на Неве в эту страну в 2019 году реализовано туров примерно столько же, сколько на Кипр, в Грецию, Тунис, Испанию и Таиланд вместе взятые. И даже Россия, которая в этом году заметно прибавила в объемах, от уровня продаж «пакетных» туров в Турцию значительно отстает: общий объем заявок на поездки по России, согласно годовой статистике Tourvisor, примерно вдвое меньше. Что касается ценовой картины, здесь участники первой десятки самых продаваемых по линии организованного туризма стран в Петербурге распределяются на три большие группы. В первую с наиболее доступными турами входят Абхазия и Россия (в среднем поездка в них обходилась клиенту в сумму до 45 тыс. рублей). За ними следует вторая (Тунис, Турция, Кипр и Греция): средний «пакет» в них оценивается в сумму от 82 до 91 тыс. А третью группу составляют страны с ценой среднего тура выше 100 тыс. (Испания, Таиланд, ОАЭ). По итогам 2019-го общее количество туристов из России в Турции может достичь 7 млн (за 7 месяцев там побывало 3,75 млн наших соотечественников), тогда как в 2000-м ее посетили лишь 677 тыс. россиян. Вместе с тем лидерство Турции касается только европейской части России. Согласно данным того же источника, за Уралом она хотя тоже популярна, явно уступает в спросе странам Юго-Восточной Азии. Так, в Новосибирске по итогам 2019-го количество заявок на туры в Турцию вдвое ниже, чем в Таиланд, и меньше, чем во Вьетнам, а цена поездки на Средиземное море выше, чем на Желтое и другие близкие к тропикам. И чем дальше на Восток, тем явственнее картина: в Иркутске Турция уступает Таиланду по объемам продаж в 7 раз и стоит почти на 30% дороже, а во Владивостоке ее практически не продают. Директор по развитию оператора Good Time Travel Вероника Самоха уверена: Турция с ее известностью и сервисом в европейской части России на выезде, безусловно, номер один. «Альтернативы ей фактически нет, поскольку страна на российском рынке хорошо известна и способна предложить самый разнообразный отдых на разных же побережьях, - говорит она. – В частности, в Петербурге в этом году высоким спросом пользовался отдых как на анталийском побережье, так и на побережье Эгейского моря, куда тоже стали летать чартеры». Примерно такой же точки зрения придерживаются и другие специалисты: по итогам 2019-го Турцию по-прежнему считают лидером выездного рынка. При этом даже те компании, которые работают на рынке экскурсионного туризма, считают направление весьма востребованным. Так, Татьяна Гончарова, глава представительства компании «Европорт», сетует на то, что с началом летнего сезона в Стамбул перестала летать «Победа». «После того, как это случилось, нам пришлось пользоваться услугами других перевозчиков, стоимость перелета у которых оказалась в 2,5 раза выше, - сообщила она. – В связи с этим и поток туристов, желающих отправиться в туры в Стамбул, заметно снизился». /TOURBUS.RU



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