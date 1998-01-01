Новости Дело «Солвекс-Турне» скоро будут рассматривать в суде По мнению экспертов, дело в отношении гендиректора одного из крупнейших петербургских туроператоров - только вершина айсберга

Kак сообщило на днях Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ по Петербургу, расследование уголовного дела в отношении Тамары Халецкой, бывшего генерального директора ООО «Солвекс-Турне», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - говорится в официальном сообщении ГСУ. Как считают следователи, глава компании «Солвекс-Турне», заведомо зная о невозможности исполнения обязательств и не имея намерений их выполнять, с целью личного обогащения с октября 2013 года по сентябрь 2014-го заключила договоры об оказании туристических услуг, в результате чего от ее преступных действий пострадали более 2,7 тыс. человек, у которых были похищены денежные средства на общую сумму свыше 157 млн рублей. Скорее всего, рассмотрение этого уголовно дела будет долгим: его объем составляет 336 томов, а количество потерпевших с течением времени хоть и сильно поуменьшилось, однако превышает несколько тысяч человек. А значит, опрос свидетелей и выяснение всех обстоятельств произошедшего в 2014-м займет немало времени. Стоит напомнить: один из крупнейших туроператоров Петербурга (только общий размер страховки у него составлял 420 млн рублей), «Солвекс-Турне», объявил о приостановке деятельности в сентябре 2014 года, а через год был признан банкротом. Его руководитель, один из наиболее опытных и авторитетных специалистов отрасли, Тамара Халецкая долгое время находилась под домашним арестом, а позднее меру пресечения ей несколько смягчили. При этом дело «Солвекс-Турне» - только вершина айсберга. Дело в том, что расследование большей части уголовных дел по фактам мошенничества в отношении обанкротившихся в 2014 году компаний до сих пор не завершено. Стоит напомнить: в том году в Петербурге появились дела в отношении руководства компаний «Солвекс-Турне», «Экспо-Тур», «Нордик Стар», «Ветер странствий», «Фирма Нева», «Атлас Трэвел», «Атлас» и «Море солнца». Однако до настоящего времени известно о завершении только одного дела: еще в 2016-м обвинение по уголовному делу в отношении Игоря Рюрикова, руководителя компании «Экспо-Тур», завершилось для него судом и штрафом в 200 тыс. рублей. Несмотря на то, что следствие считало, что он, используя служебное положение, создал условия и похитил денежные средства на сумму почти в 3 млн рублей, суд переквалифицировал обвинительную статью с «мошенничество в особо крупном размере» на «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере» и назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей. А на основании постановления Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне» Игорь Рюриков был освобожден и от назначенного наказания, и из-под домашнего ареста. Что касается других «громких» дел сферы туризма (для Петербурга это дела в отношении глав «Невы», «Версы» и «Атласа»), следствие по ним еще не завершено. «В том случае, если вина главы «Солвекс-Турне» в суде будет полностью доказана, а подсудимая вину признает, наказание может быть достаточно суровым, - считает юрист Сергей Семенов. – Однако эта статья предусматривает довольно широкий спектр наказаний и вовсе не факт, что оно будет максимальным». С учетом того, что дело «Солвекс-Турне» носит прецедентный характер и первым из аналогичных дойдет до суда, его решение может быть совершенно разным. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка