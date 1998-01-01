У «TUI Россия» - новая гостиничная концепция Smаrt

В ходе пресс-завтрака, организованного компанией "TUI Россия", журналисты узнали, что три года назад создал оператор создал собственные отельные концепции FUN&SUN и DAY&NIGHT Connected, а также открыл в ряде отелей детский клуб «Мини- Тукан».

При этом, если в 2017 году в отелях FUN&SUN и DAY&NIGHT Connected отдохнули 22 тысячи туристов TUI, а по итогам 2019 года их число выросло до 137 тысяч, и это без учета туристов, отдыхавших в отелях, где работает детский клуб «TUI Мини-Тукан».

В планах на 2020 год – отправить на отдых в отели новых концепций 370 тысяч туристов, сделав это за счет расширения географии присутствия и запуска летом 2020 г. новинки – концепции SMART, - рассказали в ходе пресс-завтрака представители туроператора.

«Мы создавали концепцию SMART для туристов, которые не готовы переплачивать за отдых, но будут рады, если им предложат какие-то дополнительны «фишк»и, присущие отелям категории 5* и «премиум», - пояснила Татьяна Акбаш, директор по маркетингу «TUI Россия». – SMART понравится туристам, которым не важна первая береговая линия, не имеет значения размер территории, потому что они не планируют проводить всё время в отеле, а хотят поближе узнать страну. Зато у них в отеле будет качественный зерновой кофе, свежая выпечка, местный street-food, анимационная программа».

В 2020 году изменения произойдут и в концепциях FUN&SUN и DAY&NIGHT Connected, добавили представители компании - обновится меню в ресторанах, появятся блюда для веганов, блюда для людей с пищевой аллергией.

Для гостей, которым по медицинским показаниям необходимо придерживаться особой диеты, будут готовить пищу индивидуально.

В развлекательной программе будет сделан акцент на спорт. Как и в 2019 году, гости смогут тренироваться с приглашенными звездами фитнеса. В отелях будут выступать приглашенные известные ди-джеи.

Сохранятся и особенности, полюбившиеся туристам – тапочки и халат в номере, свежевыжатый сок, быстрый беспроводной интернет. А сотрудники отдела Quality Control как и прежде будут находиться в отеле, общаться с гостями, помогать в решении проблем и передавать обратную связь в центральный офис, чтобы совершенствовать сервис фактически в режиме реального времени.

/TOURBUS.RU