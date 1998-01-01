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Центробанк отозвал лицензию у СК "Орбита", застраховавшей 52 туроператора/ В Анталье отменили «красный» код погодной опасности/ Wizz Air планирует создать лоукостер в Абу-Даби

Центробанк отозвал лицензию у СК "Орбита", застраховавшей 52 туроператора

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК "Орбита" (Москва), говорится в сообщении регулятора. "Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 1 декабря действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности", — говорится в сообщении ЦБ.

В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

По данным единого федерального реестра туроператоров, СК "Орбита" по состоянию на 1 декабря выступала страховщиком 53 туркомпаний. По данным на 13 декабря, в реестре находятся 52 туроператора, застрахованных в СК "Орбита".

Теперь этим туроператорам придется искать нового страховщика в течение 45 суток. Если этого не произойдет, туроператор будет исключен из реестра.

В Анталье отменили «красный» код погодной опасности

Как сообщает АТОР, региональное управление по метеорологии в Анталье отменило предупреждение о надвигающемся шторме, объявленное накануне. В регионе ждали ранее до 100-150 миллилитров осадков на квадратный метр и наводнений, однако худшего все же не произошло.

Никаких серьезных инцидентов, за исключением ряда аварий на дорогах, подтоплений, разрушений и других ЧП, в провинции не зафиксировано.

При этом ситуация на Эгейском побережье Турции более напряженная. Сильные дожди затопили некоторые дороги в Кушадасы, на время была приостановлена работа местного автовокзала.

Ночные ливни, которые шли в Бодруме и Мармарисе, привели к образованию огромных луж, а в Мармарисе еще – и потоков воды. В центре Мармариса за последние 12 часов выпало 40 литров осадков на кв.м. Движение по дорогам курорта затруднено.

Ливни также подтопили дорогу Бодрум - Тургутрейс. Сильные ливни прогнозируются во всей провинции Муула (Мугла) до конца недели.

Wizz Air планирует создать лоукостер в Абу-Даби

Венгерский лоукостер Wizz Air достиг договоренности с Abu Dhabi Development Holding (ADDH) о создании авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi в столице ОАЭ, говорится в пресс-релизе Wizz Air.

В рамках соглашения доля ADDH в совместном предприятии составит 51%. Первые полеты запланированы на вторую половину 2020 года. Авиакомпания будет предлагать маршруты в страны, где уже присутствует Wizz Air, в первую очередь речь идет о Европе.

В долгосрочной перспективе авиакомпания планирует осуществлять полеты в страны Ближнего Востока и Африки, в Индию, Пакистан и Бангладеш. В парк Wizz Air Abu Dhabi войдут узкофюзеляжные самолеты Airbus A321neo.

Для Wizz Air, являющегося крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе, Wizz Air Abu Dhabi будет первой авиакомпанией, созданной за пределами Европы.

/TOURBUS.RU



