Новости "Аэрофлот" запретил своим агентствам сотрудничать с сервисом Aerobilet, входящим в турецкий холдинг IATI Эксперты комментируют причины и последствия возможного банкротства одного из ведущих турецких турхолдингов

Ситуация с неплатежами компании IATI, которая является одним из крупнейших ОТА в Турции, затронула и российский рынок, сообщает АТОР. Так, вчера «Аэрофлот» проинформировал агентов о запрете сотрудничества с билетными агрегаторами, принадлежащими турецкому холдингу. Отметим, что холдинг IATI принадлежит Левенту Айдыну, бывшему совладельцу туроператора TEZ Tour, покинувшему компанию в 2012 г. Как говорится в письме авиакомпании, «информируем вас о запрете сотрудничества с группой компаний IATI – IATI Turizm Ticaret AS, Gama IATI Turizm Ticaret Anonim Sirketi и IDMS TurizmTicaretA.S (www.aerobilet.com, www.aerobilet.ru, www.aerobilet.com.tr.) в части, касающейся продажи пассажирских авиаперевозок на рейсы группы компаний «Аэрофлот».

Как говорится также в заявлении российского перевозчика, «при выявлении фактов нарушения данного запрета, агентство, осуществившее оформление авиаперевозки, будет незамедлительно отключено от ресурсов авиакомпании без предварительного уведомления». В отраслевых агентских компаниях подтвердили факт письма «Аэрофлота», - сообщает АТОР. По мнению экспертов, примеру национального перевозчика вскоре последуют и другие отечественные авиакомпании – S7 и «Уральские авиалинии». «Такой расклад говорит о том, что IATI находится в тяжелом финансовом состоянии и не может рассчитаться с авиакомпаниями. Так что, если указанные билетные сервисы по-прежнему будут продавать билеты «Аэрофлота», это будет уже мошенничеством», - говорит один из участников авиаотрасли. В то же время в пресс-службе Aviasales сообщили, что отключили Aerobilet «еще после истории с авиакомпанией Belavia». Напомним, что в конце октября стало известно, что около 4 тыс. туристам, купившим билеты на рейсы «Белавиа» на сайте аеrobilet.ru, белорусская авиакомпания отказала в перевозке, поскольку оплату за эти авиабилеты от IATI Turizm Ticaret A.Ş., кому и принадлежит сайт aerobilet, не получила. Факт неоплаты поставщик не признал. Источник в авиационной отрасли "Интерфакса" в свою очередь сообщает, что задолженность "Аэробилета" перед авиакомпаниями составляет $48 млн. "Много ли это? В предыдущей аналогичной истории с сервисом Sindbad.ru задолженность составляла $10 млн. Проблемы "Аэробилета" в октябре уже сказались на пассажирах авиакомпании Belavia, которая предложила трем тысячам своих клиентов повторно оплатить билеты, что с юридической точки зрения – нарушение. В целом же история больше касается агентов, а не пассажиров – если они продолжат работать с этой компанией, "Аэрофлот" их отключит от своих систем продаж", — сообщил источник. Напомним, что еще в середине октября турецкие СМИ сообщили, что компания IATI допустила дефолт. Как сообщается на сайте IATI, компания оказывает услуги по бронированию авиаперелёта, размещению в отелях, трансферам и приему туристов, в том числе выступает принимающей компанией для ряда российских туроператоров. В IATI сразу же опровергли информацию о финансовых проблемах. В компании утверждали тогда, что причиной неверной информации стало то, что турецкая компания не согласилась с переходом на New Gen ISS, новую платежную систему IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), которая обременяет агентства дополнительными обязательствами. Эксперты, которых цитирует АТОР, отмечают, что если IATI обанкротится, то последствия этого будут весьма значительны для ряда рынков, в первую очередь для турецкого. «IATI вела достаточно агрессивную кампанию на рынке России, Германии, других стран Европы. Билеты через их платформы покупали не только самостоятельные туристы, но и офлайн-агентства. Так что сказать, где и сколько туристов или агентств пострадают, сейчас невозможно. Турецкая компания продает авиабилеты во многих странах мира, ее сайты есть в метапоисковиках», - поясняют источники на авиарынке. /TOURBUS.RU

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